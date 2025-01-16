免費「大腸癌篩檢」擴大對象！40歲就可以做　有助降3成死亡率

▲國健署提醒，大腸癌要早期篩檢、早期治療。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌是國人十大癌症之一，國健署在今年起擴大篩檢對象至45～74歲民眾及40～44歲具家族病史者，可每2年1次免費糞便潛血檢查。國健署表示，實證顯示透過定期篩檢及早確診、及時治療，可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率。

根據國健署資料顯示，大腸癌新診斷個案有1萬7,643人，為10大癌症發生人數第2名，而早期大腸癌無明顯症狀易被忽視，但經由定期糞便潛血檢查可幫助及早發現異常，阻斷癌症發生或惡化。國健署癌症防治組組長林莉茹指出，根據98至111年癌症登記資料顯示，大腸癌年齡別發生率45至49歲有增加情形，大腸癌第0至1期的個案5年存活率可達9成以上。

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對此，國健署自114年1月1日起擴大腸癌篩檢服務對象，由原50至74歲每2年1次糞便潛血檢查，擴大至45至74歲民眾及40至44歲有家族病史者（父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌者）。

符合篩檢資格的民眾2年內未接受糞便潛血檢查者，儘早接受篩檢，糞便潛血檢查非常簡單，不具侵入性，且檢查前不必限制飲食，只需攜帶健保卡至健保特約醫療院所領取採便管，在家使用採便棒刮取檢體，送回醫療機構，等待篩檢結果，若檢查結果異常，應儘速安排大腸鏡檢查，檢查時若發現息肉可立即切除。

另外，林莉茹也提醒，大腸癌的發生與生活飲食習慣息息相關，建議民眾在新春佳節期間掌握「3多、3少、3去」飲食原則：多蔬果、多喝水、多運動；少油鹽、少紅肉、少醬料；去肉皮、去肥油、去焦黑，在享用美食的同時，多食用蔬果、減少紅肉及加工肉類攝取，並保持規律運動。