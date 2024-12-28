他籃球賽中摔倒「肩關節重傷」穿衣服都困難　增生療法助重返球場

▲黃尚阡醫師擬定綜合治療方案，包含止痛注射、增生療法與徒手治療等，示意圖。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

熱愛籃球的運動員林同學在比賽中摔倒，導致肩關節嚴重損傷，肩膀活動度大幅受限，基本的日常活動如穿衣和洗澡困難，且肩部的劇痛讓他無法入睡，生活品質受影響，甚至威脅運動生涯。後續他接受增生療法注射到受損關節組織，促進再生與修復，再輔以復健治療，如今肩膀已恢復原本的活動範圍，並成功返回球場。

收治個案的部立台北醫院復健科醫師黃尚阡表示，肩關節是由肱骨、肩胛骨、鎖骨及胸椎等多個結構組成的複合關節，並與肌肉和韌帶相連，由於關節本身結構的特性，使其活動度大於穩定度，日常生活中多數的動作模式皆需要肩關節參與，肩部問題在日常生活中非常普遍，運動員過度使用或外力衝擊會導致肩關節損傷，一般人也會隨著年齡增長、肌肉和韌帶老化，更容易導致肩關節受傷。

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黃尚阡說明，經過診斷後，為他制定綜合治療方案，包括止痛注射、增生療法、徒手治療和運動治療等，幫助他減輕劇痛，也促進了受損關節組織的再生與修復，使他能夠更好地進行復健。





▲劉芳廷物理治療師為林同學進行徒手治療，示意圖。（圖／部立台北醫院提供）

黃尚阡解釋，增生療法是一種低侵入性、具有促進組織生長的優勢的治療方法，且副作用相對較少。增生療法已經成為當前治療肩關節損傷的熱門選項。

但因為增生療法使用的是注射方式，黃尚阡說明，治療後一週內，患者需要注意避免劇烈運動及重負荷活動，以免加重肩部負擔。此外，治療後建議避免熱敷，以減少發炎的風險，並且可進行輕度活動，促進血液循環，幫助康復。

在增生療法後，林同學接續接受徒手治療，物理治療師劉芳廷表示，受損的組織開始生長和癒合，徒手治療能使肩膀周圍軟組織放鬆，促進體液循環，再透過關節鬆動術，藉由牽拉單一關節的不同方向，關節轉動角度增加、周邊軟組織的牽拉，使肩膀更加靈活。

劉芳廷也提醒，在治療過程中，關節牽拉可能會對過度緊繃的軟組織造成微傷害，因此一些病人會在治療後24小時內稍感不適或輕微疼痛，是正常的生理反應，可通過冰敷來緩解疼痛、加速康復。林同學表示，這段時間的復健過程讓他更加珍惜每一場比賽，並對未來的運動生涯充滿信心。