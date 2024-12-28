花椰菜米只有20卡！專家吐「取代白飯3隱憂」：很容易累

▲用花椰菜米完全取代主食，專家認為恐容易疲累、注意力不集中、營養失衡。（示意圖／PEXELS）

記者李佳蓉／綜合報導

近幾年台灣吹起一股健康飲食風潮，其中以高膳食纖維的減肥新寵「花椰菜米」深受許多人喜愛。營養學專家洪泰雄老師指出，花椰菜米低熱量的特性適合想減脂或控制血糖者，建議搭配蛋白質、橄欖油一起食用，以補充營養並延長飽足感，可部分取代碳水化合物，並非完全排除主食，否則可能導致疲憊、注意力不集中，甚至營養失衡。

洪泰雄老師在臉書發文分享，「花椰菜米」是種用白花椰菜製作的低熱量替代品，特別受到減重人士與低碳水化合物飲食者的喜愛，其相較於每份200大卡的白米飯，每份熱量僅20大卡，富含膳食纖維、維生素C和抗氧化物質，不過碳水化合物含量非常低，不如白米飯是提供身體快速能量的來源。

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花椰菜米是否適合作為主食？洪泰雄說明，花椰菜米的低熱量特性，非常適合想減脂或控制血糖者，特別是在代謝症候群或糖尿病的飲食中。不過，他也提到，花椰菜米因缺乏穀物類所提供的複合碳水化合物與飽足感，因此若完全取代主食，可能造成能量不足，特別是需要大量體力活動者。

▲營養師趙函穎也曾自製花椰菜飯。（圖／取自趙函穎營養師IG）

洪泰雄說，經過適當的烹調，花椰菜米確實可模仿白飯的口感，但由於纖維含量高、飽足感更短暫，且蛋白質含量偏低，因此建議搭配雞肉、蛋、豆腐等蛋白質，以及橄欖油一起食用，以補充營養、延長飽足感。

洪泰雄直言，若本身的目標是減重、控制血糖，花椰菜米是個很好的選擇，因為它熱量低且幾乎不會影響血糖，可部分取代碳水化合物，並搭配其他食物以維持營養均衡；但若完全排除碳水化合物，恐致疲勞或注意力不集中。因此他認為，適當保留少量全穀類，如糙米、燕麥或根莖類的地瓜，有助於均衡飲食。