ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

花椰菜米只有20卡！專家吐「取代白飯3隱憂」：很容易累

▲▼營養師曝「天然油切食物」。（圖／uNSPLASH、PEXELS）

▲用花椰菜米完全取代主食，專家認為恐容易疲累、注意力不集中、營養失衡。（示意圖／PEXELS）

記者李佳蓉／綜合報導

近幾年台灣吹起一股健康飲食風潮，其中以高膳食纖維的減肥新寵「花椰菜米」深受許多人喜愛。營養學專家洪泰雄老師指出，花椰菜米低熱量的特性適合想減脂或控制血糖者，建議搭配蛋白質、橄欖油一起食用，以補充營養並延長飽足感，可部分取代碳水化合物，並非完全排除主食，否則可能導致疲憊、注意力不集中，甚至營養失衡。

洪泰雄老師在臉書發文分享，「花椰菜米」是種用白花椰菜製作的低熱量替代品，特別受到減重人士與低碳水化合物飲食者的喜愛，其相較於每份200大卡的白米飯，每份熱量僅20大卡，富含膳食纖維、維生素C和抗氧化物質，不過碳水化合物含量非常低，不如白米飯是提供身體快速能量的來源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花椰菜米是否適合作為主食？洪泰雄說明，花椰菜米的低熱量特性，非常適合想減脂或控制血糖者，特別是在代謝症候群或糖尿病的飲食中。不過，他也提到，花椰菜米因缺乏穀物類所提供的複合碳水化合物與飽足感，因此若完全取代主食，可能造成能量不足，特別是需要大量體力活動者。

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推。（圖／營養師趙函穎提供）

▲營養師趙函穎也曾自製花椰菜飯。（圖／取自趙函穎營養師IG）

洪泰雄說，經過適當的烹調，花椰菜米確實可模仿白飯的口感，但由於纖維含量高、飽足感更短暫，且蛋白質含量偏低，因此建議搭配雞肉、蛋、豆腐等蛋白質，以及橄欖油一起食用，以補充營養、延長飽足感。

洪泰雄直言，若本身的目標是減重、控制血糖，花椰菜米是個很好的選擇，因為它熱量低且幾乎不會影響血糖，可部分取代碳水化合物，並搭配其他食物以維持營養均衡；但若完全排除碳水化合物，恐致疲勞或注意力不集中。因此他認為，適當保留少量全穀類，如糙米、燕麥或根莖類的地瓜，有助於均衡飲食。

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

關鍵字： 花椰菜米 白花椰菜 低熱量 減脂 血糖 糖尿病 碳水化合物 飽足感 洪泰雄老師 營養

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

超強冷氣團「入夜後加強力度」　北市4天已29人猝死

還沒到最冷！國健署示警「低溫保健6要點」　出現6症狀快就醫

花椰菜米只有20卡！專家吐「取代白飯3隱憂」：很容易累

他籃球賽中摔倒「肩關節重傷」穿衣服都困難　增生療法助重返球場

好冷「勃起功能變差」！醫曝關鍵：很多人吃壯陽藥也沒用

「長者免繳保費」違背健保精神　石崇良憂心：恐成另一種負擔

感冒2天腫成雙下巴！醫揭「致死率飆50%」疾病

贊成「健檢中心設CT、MRI」提案　放射師公會：病人與醫務人員雙贏

快訊／Novavax「JN.1疫苗」來了！20萬劑元旦開打　適用對象曝光

陳菊突腦血管阻塞！　醫揭「發作前8信號」常常被忽略

讀者迴響

回到最上面