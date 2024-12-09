北市稽查光澤診所「手術麻醉同一醫師執行」　若遭判刑將懲戒

▲北市女到醫美診所施作電波拉皮手術，麻醉造成血氧不穩送醫不治。(圖／記者邱中岳攝）

記者趙于婷／台北報導

北市中山區知名醫美「光澤診所」爆患者進行拉皮等療程，在麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治。台北市衛生局今公布最新調查進度，現場設施設備與本局核准登記事項相符，該診所是否有違反相關法規仍持續調查中，而吳姓醫師若因業務過失經法院判刑確定後，會依據醫師法第25條規定移付醫師懲戒辦理。

根據警方調查，49歲邱姓女子7日下午前往光澤診所，進行電波拉皮、皮秒以及肉毒施打等療程，術前進行麻醉後，卻導致邱女血氧濃度不足，緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院搶救後仍然宣告不治。

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台北市衛生局醫事科科長陳怡龍表示，衛生局今日上午再度派員前往稽查，現場設施設備與本局核准登記事項相符，當日負責手術及麻醉吳姓醫師有事先完成報備支援至該診所執行醫療業務，案內施做手術及麻醉均由醫師親自執行，而有關手術及麻醉是否需兩位醫師執行，需視不同手術類型或病人情境判定，該診所是否有違反相關法規仍持續調查中。

陳怡龍強調，本案事件醫師若是因業務過失經法院判刑確定後，衛生局接獲法院判決通知書後將依據醫師法第25條規定移付醫師懲戒辦理。