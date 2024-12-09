女做醫美亡！醫籲規定「專科麻醫」麻醉　邱泰源：可以立即討論

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市中山區知名醫美「光澤診所」爆發患者進行拉皮等療程，在麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治，這起意外也讓是否有請「專科麻醉醫師」的爭議再起，台灣麻醉醫學會也呼籲任何麻醉都應該由專科醫師進行。對此，衛福部部長邱泰源受訪時表示，麻醉醫學會有任何建議，都可以立即來討論。

根據警方調查，49歲邱姓女子7日下午前往光澤診所，進行電波拉皮、皮秒以及肉毒施打等療程，術前進行麻醉後，卻導致邱女血氧濃度不足，緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院搶救後仍然宣告不治。目前調查發現，麻醉非由專科麻醉醫師進行，引發爭議。

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邱泰源今下午出席活動受訪時被問及此事，目前《特管法》有特別規定，大型醫美手術要由麻醉專科醫師，發生這種事情深表遺憾，目前檢調司法已經調查中，這要尊重司法調查，台北市衛生局也會啟動行政稽查，看有沒有違反《醫療法》和《醫師法》。

另外，台灣麻醉醫學會也呼籲，麻醉無分大小，只要給了藥就有風險，「是時候讓所有的醫美麻醉納入正規的麻醉規範照護範疇了」，麻醉應由專科麻醉醫師執行。邱泰源則回應，麻醉醫學會有任何建議，都可以立即來討論，未來會加強針對醫美特定手術的安全性和麻醉品質，這部分會跟專科醫學會來討論如何加強。