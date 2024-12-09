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「牛奶針」是第4級毒品！麥可傑克森因它送命　醫曝3大副作用

要命「牛奶針」奪流行天王命，在台5年害死300人。（圖／記者嚴云岑攝）

▲「牛奶針」是丙泊酚的針劑劑型，因其製劑外觀呈乳白色而得名。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

49歲邱姓女子到台北市中山區醫美診所做「電波拉皮」卻喪命，懷疑是施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉後，血氧濃度不穩，送醫搶救不治。對於牛奶針，食藥署表示，其製劑是因外觀呈乳白色而得名，在台灣通常用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬第4級管制藥品及第4級毒品。

食藥署指出，俗稱的「牛奶針」，實際上是丙泊酚（Propofol）的針劑劑型，因其製劑外觀呈乳白色而得名，常見以靜脈注射的方式，用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬於第4級管制藥品及第4級毒品。

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「牛奶針」原本在醫療用途上是以靜脈注射達到全身麻醉的效果，但近年來卻遭濫用，常因施打過量造成意外，流行天王麥可傑克森也因此送命。

丙泊酚具有鎮靜效果，坊間常用於舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等，但食藥署強調，丙泊酚有心跳減緩、降低血壓及暫時性呼吸中止的副作用，使用不當可能會導致呼吸衰竭而有死亡風險，須由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並持續監視病人的心臟、呼吸功能等情況，且使用醫療單位或醫院，也必須要提供人工換氣、充分供氧及其他復甦設施，才可避免意外發生。

▲▼食藥署說明牛奶針用途及其危險性。（圖／翻攝自食藥署官網）

▲食藥署說明牛奶針用途及其危險性。（圖／翻攝自食藥署官網）

食藥署提醒，第4級管制藥品必須由醫師診療、評估，並憑醫師處方才能使用。若民眾有失眠問題，不得擅自以此做為舒眠用途，應與主治醫師討論病情，並由醫師依其專業診斷。

急診兒科醫師吳昌騰則曾解釋，像呼吸中止症患者若使用異丙酚，可能有副作用產生，好比停止呼吸、舌頭塞住呼吸道，造成呼吸中止。異丙酚類似麻藥，雖然使用時比較舒服、較能幫助睡眠，但主要用於一般加護病房。

除了停止呼吸外，吳昌騰還指出，施打異丙酚可能造成血壓偏低，如果長期使用可能會產生依賴性，以及肌肉張力異常，會有肢體扭曲，沒辦法施展動作。對於院方來說，使用這種藥物必須非常謹慎，而在特定人身上可能有性快感跟性幻覺產生，而這些副作用也可能是藥物濫用的主因。

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關鍵字： 牛奶針 麻醉 醫美 食藥署 丙泊酚

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