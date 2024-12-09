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女在光澤診所「拉皮麻醉亡」　衛福部出手釐清1關鍵

▲▼整形手術,美容手術,微整形,打針,醫美。（圖／達志／示意圖）

▲台北市中山區某知名醫美診所爆發患者死亡事件。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

桃園市1名女子7日下午到台北市中山區光澤醫美診所，進行拉皮相關療程，結果在麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治，引發社會關注。對此，衛福部表示，依照規定，執行麻醉醫療行為，須由麻醉醫師執行，這部分會進一步瞭解，另也會調查該名醫師執業登記場地是否為該場所或有無報備支援。

根據警方調查，49歲邱姓女子7日下午前往光澤醫美診所，進行電波拉皮、皮秒以及肉毒施打等療程，術前進行麻醉後，卻導致邱女血氧濃度不足，緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院搶救後仍然宣告不治。

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對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁說，根據規定，不管是哪種麻醉，都需要由醫師親自執行，依照不同手術類型，會看是否需要由麻醉醫師進行麻醉，例如拔牙局部麻醉，就是由牙醫師施打，這部分要進一步瞭解法規面的規範，另外也會由台北市衛生局進行調查該名醫師執業登記場地是否為該場所或有無報備支援等。

而針對該起意外，診所發聲明回應，本診所一向秉持醫療專業，嚴格遵守相關法律規範及醫療常規操作，然醫療過程中，仍發生了不可預期的風險，事件發生後，本診所立即啟動緊急應變機制，隨即通知119並將患者送往醫院搶救。

診所表示，針對本次事件，逝者的離世令家屬悲痛，我們深受震撼與痛惜，特此致以最沉痛的哀思，再次向家屬致上最悲慟的哀悼，並承諾會陪伴家屬處理後續相關事宜，同時也懇請社會大眾與媒體朋友，應尊重個人隱私，避免臆測或不實報導，以免對當事人及其家屬造成進一步傷害。

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關鍵字： 醫美 中山區醫美 麻醉 死亡

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