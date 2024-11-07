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「單身生育」諮詢增加！不孕醫：未婚族求診暴增近6成

▲產檢,懷孕,孕婦,妊娠,寶寶,超音波照片。（圖／達志／示意圖）

▲醫師指出，「未婚族」諮詢生育比例成長近6成。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「晚婚晚育」是現代社會一大問題，醫師指出，近期統計發現，有部份民眾無婚姻規劃，但有生育規劃，根據近3年觀察，「未婚族」諮詢生育比例成長近6成，諮詢「單身生育」民眾明顯增加；且社會普遍認為年輕人「不願生、不敢生」，但從數據來看，民眾對於生養小孩其實「更加謹慎、更有規劃」。

台灣少子化嚴重，生育率連年下降，2024年適逢龍年，但龍年效應卻沒發威。TFC臺北生殖中心院長胡玉銘醫師表示，台灣今年1至9月新生兒僅9萬7733人，相較去年同期的9萬9652人，已減少了1919位新生兒的出生。

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胡玉銘說，台灣有「婚育一體」的觀念，非婚生子女率僅約4%，但以現在社會型態來看，年輕人大學畢業、出社會、工作穩定後，有養育小孩的經濟基礎時，大多已30歲左右，生育黃金年齡只剩4、5年而已，根據統計，在女性30至35歲的適育年齡，有偶率只有41.4%，也就是說，只有4成的女性有機會生小孩。

醫師說明生育率下降,TFC生殖中心。（圖／記者趙于婷攝）

▲醫師指出，台灣出生率連年降低，問題並非單純的「年輕人不想生」。（圖／記者趙于婷攝）

值得注意的是，台灣出生率連年降低，問題並非單純的「年輕人不想生」。不孕症專科醫師黃馨慧表示，從近3年的就診統計數據觀察，「未婚族」求診量其實連年增加，自111年至113年10月中旬，已成長近6成，且持續加速增長中，顯示民眾對於生育規劃其實越來越積極，民眾對於生養小孩其實「更加謹慎、更有規劃」，甚至在進入婚姻前，就積極赴醫療機構諮詢。

台灣人並非「不生」，而是「不婚」。黃馨慧也特別提到，諮詢「單身生育」的民眾，出現在診間的比率也越來越高；在台灣社會進步的同時，單身生育的族群其實也應運而生，但目前台灣《人工生殖法》尚未修法完成，盼未來在法規修訂上，能夠貼合台灣社會現況。

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關鍵字： 懷孕 生產 不孕 未婚生育

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