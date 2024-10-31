ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

婦胸悶頭痛竟是青光眼！1族群易誤診　醫示警「猛灌水」恐害眼壓飆

眼睛。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，青光眼患者要避免憋氣、倒立和一口氣喝水的動作。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

心慌、喘不過氣竟是青光眼！75歲張小姐因喘不過氣伴隨頭痛，反覆就醫1年都被當作是心臟病，但後來開始出現嘔吐，接受眼底檢查才發現眼壓過高，已經罹患青光眼。對此，醫師指出，這類常誤以為是心臟問題的症狀，多是「隅角閉鎖型青光眼」急性發作；而青光眼患者也要特別注意避免「倒立、憋氣、重訓、仰臥起坐和一口氣喝東西」等動作。

張小姐受訪時自述，之前一直有喘不過氣、頭暈的症狀，一直以為是心臟問題，後來遇到一位心臟科醫師建議去做眼底檢查，雖然不知道為什麼要做，但還是特別檢查，結果發現眼壓高達35毫米汞柱（mmHg），才知道不舒服是因為青光眼，透過藥物控制後，不適症狀才消失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三軍總醫院青光眼專科主任呂大文指出，張小姐屬於「隅角閉鎖型青光眼」，包括「女性、身高160公分以下、50歲以上、遠視100至300度」都是高危險群，急性發作時常常會有心慌、喘不過氣的症狀，很多人都會被誤以為是心臟疾病，一直當作心臟病治療，隅角閉鎖型青光眼占比約10%~15%，若沒有及時發現，可能會因此延誤治療，增加失明危機。

根據統計，青光眼已是全球第二大致盲原因，是一種不可逆且持續進展的神經性眼疾，很多患者確診時，病情都已經到中晚期。呂大文說明，青光眼三大眼壓風險因素包括「眼壓平均值偏高」、「突發性眼壓升高」和「眼壓波動大」，特別是在夜晚至清晨或姿勢改變時，是眼壓高峰，眼壓就像血壓一樣，要篩檢掌握狀況。

另外，呂大文也提醒，青光眼患者要避免「倒立、憋氣、重訓、仰臥起坐和一口氣喝東西」等動作，這些舉動都可能在短時間內造成眼壓飆升，建議平常喝水或飲料要少量多次，一次不要超過500cc。在篩檢上，建議40歲以上、糖尿病患者、高度近視者及有家族遺傳史的高風險族群，每年甚至每半年應進行青光眼篩檢。

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

關鍵字： 青光眼 眼睛健康

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃斑部病變釀失明！營養師推4大護眼飲食　每周吃蛋黃風險降49%

婦胸悶頭痛竟是青光眼！1族群易誤診　醫示警「猛灌水」恐害眼壓飆

【廣編】關節不適吃止痛卻未改善？ 骨科醫師：恐是關節液不足

嘴破「吃2水果」更慘了！　醫：消化不良也別碰

咖哩粉含蘇丹紅！高雄6知名原料行已售1135kg　有這批號快退貨

康芮襲台！高雄各大醫院急診、住院照常　門診調整情形一次看

快速瘦肚子！營養師認證「最強14招」暴剷肥肉超有效

康芮強襲全台停班停課！雙北各大醫院開診情況一次看

國內糖尿病年輕化！40歲以下個案增　醫示警併發症、死亡風險較高

血糖破千！他「全身泡糖水裡」　專家見3餐菜單：能走進門診不簡單

讀者迴響

回到最上面