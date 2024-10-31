婦胸悶頭痛竟是青光眼！1族群易誤診　醫示警「猛灌水」恐害眼壓飆

▲醫師提醒，青光眼患者要避免憋氣、倒立和一口氣喝水的動作。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

心慌、喘不過氣竟是青光眼！75歲張小姐因喘不過氣伴隨頭痛，反覆就醫1年都被當作是心臟病，但後來開始出現嘔吐，接受眼底檢查才發現眼壓過高，已經罹患青光眼。對此，醫師指出，這類常誤以為是心臟問題的症狀，多是「隅角閉鎖型青光眼」急性發作；而青光眼患者也要特別注意避免「倒立、憋氣、重訓、仰臥起坐和一口氣喝東西」等動作。

張小姐受訪時自述，之前一直有喘不過氣、頭暈的症狀，一直以為是心臟問題，後來遇到一位心臟科醫師建議去做眼底檢查，雖然不知道為什麼要做，但還是特別檢查，結果發現眼壓高達35毫米汞柱（mmHg），才知道不舒服是因為青光眼，透過藥物控制後，不適症狀才消失。

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三軍總醫院青光眼專科主任呂大文指出，張小姐屬於「隅角閉鎖型青光眼」，包括「女性、身高160公分以下、50歲以上、遠視100至300度」都是高危險群，急性發作時常常會有心慌、喘不過氣的症狀，很多人都會被誤以為是心臟疾病，一直當作心臟病治療，隅角閉鎖型青光眼占比約10%~15%，若沒有及時發現，可能會因此延誤治療，增加失明危機。

根據統計，青光眼已是全球第二大致盲原因，是一種不可逆且持續進展的神經性眼疾，很多患者確診時，病情都已經到中晚期。呂大文說明，青光眼三大眼壓風險因素包括「眼壓平均值偏高」、「突發性眼壓升高」和「眼壓波動大」，特別是在夜晚至清晨或姿勢改變時，是眼壓高峰，眼壓就像血壓一樣，要篩檢掌握狀況。

另外，呂大文也提醒，青光眼患者要避免「倒立、憋氣、重訓、仰臥起坐和一口氣喝東西」等動作，這些舉動都可能在短時間內造成眼壓飆升，建議平常喝水或飲料要少量多次，一次不要超過500cc。在篩檢上，建議40歲以上、糖尿病患者、高度近視者及有家族遺傳史的高風險族群，每年甚至每半年應進行青光眼篩檢。