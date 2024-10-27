「貧血」恐是癌！醫曝「5大警示症狀」：體重變輕當心

▲醫師提醒，有貧血問題者，一定要儘早就醫檢查。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「貧血」是不少人有卻都忽視的問題！醫師指出，不少的癌症初期會以貧血來表現，像是胃癌、大腸癌、胰臟癌等，貧血只是徵兆，如果有「長期不癒、合併體重下降、身體腫塊、骨頭痠痛、排便習慣改變」等症狀時，切記尋求血液腫瘤科進一步檢查。

台北市立聯合醫院忠孝院區血液腫瘤科主任簡采汝指出，貧血只是一種表徵，背後原因多元，醫學上可以區分是大球性貧血或小球性貧血，並因為年紀，表徵不同，背後原因不同，需要應對方式也不一樣。

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簡采汝進一步說明，貧血可分「小球性貧血、巨球性貧血、正球性或混和型貧血、特殊疾病」，「小球性貧血」常見因為月經過多或異常的缺鐵性貧血，而其他引起缺鐵性貧血的原因還包括處於快速成長階段的兒童和青少年以及孕婦、不均衡的素食者、老年人、慢性胃潰瘍、痔瘡出血及急性外傷血液流失等。

「巨球性貧血」可能是缺乏葉酸或是維生素B12導致，若是維生素B12缺乏導致的巨球性貧血，可能還會影響中樞神經和腦神經病變，引起惡性貧血，而維生素B12缺乏的可能原因包括不夠均衡的素食、胃切除患者缺少位內分泌內在因子及老年人因為胃萎縮，其他引起葉酸缺乏情況包括長期酗酒，某些藥物干擾葉酸吸收，例如治療癲癇藥物及某些化療藥。

另外，有些患者的貧血不只一種原因，如「正球性或混和型貧血」可能有甲狀腺亢進合併胃潰瘍、月經過多又素食、地中海貧血加上痔瘡、年紀老或慢性腎臟病合併骨髓再生不良等，此時的貧血比較複雜，就需要血液專科醫師進一步檢查。

值得注意的是，某些特殊疾病也會出現貧血，如內分泌疾病、癌症患者，不少的癌症初期會以貧血來表現，例如胃癌、大腸癌、胰臟癌、淋巴癌、多發性骨髓瘤等。簡采汝表示，初期可能未必有腫塊壓迫的效應，只是單純覺得疲累，有些患者也許不以為意，覺得是工作或生活壓力過大。

簡采汝提醒，不要小看疲累、走路喘及覺得自己本來就輕微貧血，而忽略了進一步診治的必要，貧血只是徵兆，若有長期不癒、合併體重下降、身體腫塊、骨頭痠痛、排便習慣改變等症狀時，切記尋求血液腫瘤科進一步諮詢，好及早釐清診斷，對症治療。