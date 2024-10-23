中年男無病史竟心臟驟停！中西醫結合治療助他免換心、截肢

▲中西醫治療讓心臟驟停患者免於心臟移植和截肢。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

一名47歲男性，過去沒有特別病史，竟然在家中心臟驟停被送入急診室，診斷為心源性休克並患有三支血管病變，進行冠狀動脈繞道手術及體外葉克膜後， 竟出現多器官功能不全還有肢體缺血，恐怕需要心臟移植與截肢，所幸在中西醫合併治療，成功讓患者避免移植與截肢命運，並且順利出院。

三總臨床藥學部中藥局組長廖培伶表示，個案在接受冠狀動脈繞道手術及體外葉克膜之後，因為多器官功能不全，醫師為其植入雙心室輔助裝置，並建議進行心臟移植。兩周後，患者出現肢體缺血，右下肢的傷口有大量滲出，醫師建議進行肢體截肢以防止感染；病患後續考量手術風險與經濟壓力，希望保留心臟和四肢，並表示接受結合中醫治療意願。

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廖培伶指出，在中醫介入治療的初期，病患服用了包含10-14種中藥材的湯劑，這些藥材包括炮附子、晉耆、西洋參及北沙參，用以增強心臟功能及提升心臟收縮力（補益心氣）；玉竹、生地黃、牡丹皮及綿茵陳具有抗炎效果（養陰、清熱、涼血）；當歸、川芎及桂枝能改善周邊血管灌流，抑制瘀斑（活血化瘀）。

隨著治療的進行，也需要使用大劑量的附子，廖培伶解釋，透過長時間煎製讓附子毒性顯著降低，但其強心成分經長時間煎煮後卻不會遭到破壞。

此外，醫師在傷口部位使用了中藥膏劑「生肌玉紅膏」，以促進傷口癒合與肌肉生長。這款藥膏主要用於促進組織再生、消腫止痛、止血及加速傷口癒合，經治療後，病患四肢壞疽顯著改善。

廖培伶說明，患者後續順利出院，到目前持續在三總接受中醫治療，包括中藥湯劑和中草藥膏劑以用於傷口治療；他每天能站立20分鐘，從未進行過心臟移植或肢體截肢；壞疽的組織自然脫落，沒有發生感染。

廖培伶強調，中醫廣泛用於治療心臟衰竭，其藥材和成分的治療效果在過去幾十年已經得到科學驗證，但由於重症患者所使用的中藥劑量遠高於一般患者，相較於一般病患煎煮時程約1小時，以本次重症個案的中藥個別化煎煮須3.5小時。

三總的智慧中藥局透過標準化設計濃縮煎煮的方式，對處方進行更精準的個別化服務，並依照病情進行調整，有效提升中西醫結合治療的效果。