青少年吸毒比例攀升！專家點出「關鍵問題」：和家庭有關

▲今年台灣青少年物質成癮問題日益嚴重。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年台灣青少年物質成癮問題日益嚴重，根據衛福部統計，青少年吸食大麻、安非他命等娛樂性藥物的比例逐年攀升。社工師指出，這些青少年往往來自不穩定的家庭環境，童年時期的創傷經歷更加劇他們對物質的依賴。另研究也發現，焦慮型依附對香菸或是處方用藥更容易有濫用情形，與父母關係為內隱性不安全依附者，與香菸、大麻的使用有顯著相關。

臺北市立聯合醫院松德院區社會工作科社工師劉晏如指出，在成癮病房擔任社工師期間觀察發現，許多青少年起初是好奇，跟著同儕一起使用，因不了解非法物質的成癮性或是脫離不了用藥的朋友圈，而長期物質濫用，產生的精神症狀或是作息混亂、難以維持課業或社交，時常讓這些青少年無法重返校園或正常的生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉晏如也特別提到，這些青少年往往來自不穩定的家庭環境，童年時期的創傷經歷加劇他們對物質的依賴，例如，有些青少年自幼面對家暴、貧困或缺乏父母照顧，這些早期不安全的依附關係影響他們的大腦發展與人際關係，使他們更容易因為因應壓力而轉向藥物濫用。

成癮問題不是短期現象，而是多重因素共同作用的結果，包括家庭關係、早期經驗、社會環境與心理健康等。根據國際研究（Meredith, et al., 2020）針對18～24歲年輕人的分析「感覺敏感性」與「不安全依附」皆容易提升年輕人的痛苦感，而因應壓力的痛苦感則是造成青少年使用物質的風險因子。

且該研究也發現逃避型依附的受訪者較容易使用香菸與能量飲料、焦慮型依附的受訪者對於香菸或是處方用藥更容易有濫用的情形，感覺敏感性與不安全依附關係均容易提升年輕人的痛苦感，這些痛苦感進而成為物質濫用的風險因子。

法國也有一篇研究針對121名大學生的內隱聯想測驗（Implicit Association Test, IAT）探討內隱性不安全依附與物質使用的相關性，發現與父母關係為內隱性不安全依附的大學生與香菸、大麻的使用有顯著相關，即對父母的依附關係可能影響未來的成癮行為，並能反應兒童的早期無意識依附經驗，是未來預測物質濫用的參考因子。

劉晏如表示，從研究可知，親子與依附關係可能是青少年用藥的預防因子，社會各界應更關注青少年成癮問題，研究顯示，青少年與父母的依附關係若越親密，未來犯罪行為的風險就越低，預防青少年的用藥問題，也許可以從依附理論認識早期的親子關係是如何深遠地影響孩子的心理發展與行為。