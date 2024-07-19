賴清德喊癌症死亡減3分之1　醫籲晚期肺腺癌「免疫藥物納健保」

▲台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會，攜手台灣年輕病友協會與朝野立委共同替肺腺癌病人請命。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

賴清德總統政見首要打造「健康台灣」，並且喊出2030年要降低癌症死亡三分之一，台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會兩大醫學會今（19）日指出，要改善肺癌死亡，晚期肺腺癌可說是重中之重，然而患者如果屬於「無腫瘤基因變異」能接受的健保治療資源少，單靠傳統化療半數的病人活不過一年，呼籲應接軌國際，將一線免疫藥物合併化療納入給付。

藝人汪建民不菸不酒竟罹患肺腺癌第四期，震驚不少民眾。事實上，肺癌已20年蟬聯國內死亡人數最多的癌症，目前也是唯一發生人數、死亡人數皆破萬的頭號奪命腫瘤。

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台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，肺癌可怕在於逾半數患者為晚期確診、不適合手術，要延長存活期、降低死亡，使用國際標準治療是關鍵。目前晚期肺癌的國際治療指引則依照患者「有無腫瘤基因突變」來決定用藥，有基因突變者建議使用標靶藥物、無基因突變者則使用免疫藥物合併治療，後者因健保尚未給付，目前是晚期肺癌治療的最大缺口。

▲新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘。（圖／記者洪巧藍攝）

「無腫瘤基因突變的肺腺癌治療資源少，像是被健保遺忘的一群病人。」新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘分享，他收治一名55歲男性，肩負家中經濟重擔，卻罹患第四期肺腺癌且轉移至脊椎，因為是無腫瘤基因突變的肺腺癌，且PD-L1 屬低表現量，不適用標靶藥物。

然而他沒有商保可支援，為了能繼續賺錢養家，他和醫師討論後，還是勉強擠出有限的存款，調整劑量自費使用免疫藥物，搭配健保給付的傳統化療，目前病情控制良好，但龐大的自費治療壓力，已讓他不得不思考是否要中斷自費治療，陷入 「要錢」還是「要命」的抉擇。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良強調，要達成總統降低癌症死亡三分之一的目標，以肺癌最大宗的肺腺癌為例，健保接軌國際標準治療對降低死亡至關重要，目前健保在標靶治療挹注資源較多，臨床治療武器相對充裕，唯免疫藥物合併化療尚未給付，多數病人仍停留在傳統化療、影響預後，是降低肺癌死亡的阻礙。

賴俊良指出，研究顯示晚期肺腺癌患者若於一線使用免疫藥物合併化療，不僅中位數存活期可提升逾兩倍、死亡風險更可降低四成。目前包含日、韓、英國、加拿大、澳洲等，都已公費給付，喊話健保應接軌國際治療指引，否則肺癌治療離降低死亡的目標將愈來愈遠。