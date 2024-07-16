數位性暴力女性更常求助！　同志受害「高於異性戀」原因曝

▲數位性暴力的受害者以非異性戀族群為多。（圖／CFP）

記者張乃文／台北報導

近來社會關注的影像性暴力終生盛行率為10.4%，性影像處理中心中，以被害者為女性的比例69.9%最高。對於女性的對外求助比例高，專家認為，這部分是受到社會環境因素影響，有些男性雖然受害深，但某部分可能會認為「還好」，也就是面對這類事情，性別的反應差異仍有些不同；而調查顯示，數位性暴力非異性戀族群的受害情況高於異性戀。

衛福部今公布我國首次「數位／網路性別暴力狀況調查報告」。調查結果顯示，近來社會關注的影像性暴力終生盛行率為10.4%，其中，未經同意或遭脅迫被取得影像為最多，年齡部分30至39歲遭受影像性暴力的終生盛行率最高。以被害人年齡，30至39歲遭受影像性暴力的終生盛行率為最高，占18.1%。

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性影像處理中心自去年(112)8月15日至今(113)年5月31日止，共受理1150件申訴案件、754名被害人；被害人以女性69.9%最多，男性為30.1%；並以18至24歲42.6%為最多，其次為25至34歲為25.3%、13至17歲為20%；性影像散布者以網友62%最多，其次為伴侶16%。

▲暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲。（圖／記者張乃文攝）

暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲提到，在對外求助的部分，無論是實體或網路，其實都以女性比例較高，原因可能是包括有些情況下，男性會認為「沒這麼嚴重」、「還好吧」。她說，而這個社會對於女性的身體物化或被轉傳、被欣賞的狀況相對較嚴重，傷害和烙印也相對深。

王珮玲說，這種狀態下，因為受害情況較嚴重，要阻止這類事情發生就只能出來求助。她提到，在此次調查的深入訪談也了解到，其實男性被害者同樣有受害深的情形，但有一部分的人會認為「這也還好」，顯現在受到影像性暴力的傷害中，性別反應仍會有些差異，這次的調查雖沒有直接的科學證據可了解，但透過質化的深度訪談發現了其中些許的差異性。

雖說台灣已開放同婚，但在數位性別暴力中，非異性戀族群的受害者相較於異性戀的比例其實較高。王珮玲提到，這個社會並不盡然每個人都支持或友善的對待LGBTQ族群，因此在情感交往或尋求同伴支持上，會更為依賴數位網路、科技所建構的虛擬社群。

另一部分，王珮玲指出，包括騷擾或性別羞辱、攻擊等情況，LGBTQ族群在網路也更容易受到不友善對待，此次調查發現，在11種類型中，LGBTQ的受害比例基本上都是高於異性戀的。