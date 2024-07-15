「1族群」潛伏結核感染風險高！疾管署宣布「免費檢驗、給藥」

▲疾管署宣布啟動「替代治療者潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療前驅計畫」。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

藥癮者除了涉及社會、心理與生理的複雜疾病，潛伏結核感染（LTBI）檢驗陽性率且結核病發病風險比較高，為WHO建議執行LTBI檢驗與治療的目標對象。對此，疾管署今宣布，將針對因藥癮接受替代治療民眾，提供完全免費的LTBI檢驗與治療服務。

疾管署長莊人祥今日與南投縣衛生局長陳南松、衛福部南投醫院院長洪弘昌、衛福部草屯療養院長藍祚鴻，宣布共同啟動「替代治療者潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療前驅計畫」，創全國之先，為因藥癮來接受替代治療的民眾全面提供LTBI檢驗與治療服務。

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疾管署副署長曾淑慧說明，LTBI是人體感染結核菌尚未發病成結核病的狀態，沒有症狀也還不會傳染，而結核病潛伏期長達終生，研究顯示，LTBI檢驗陽性者接受治療，有高達9成以上的保護力，避免發病成為結核病，因此世界衛生組織全球結核病防治策略，強調持續透過治療潛伏結核感染者，才能加速降低結核病發生率。

台灣結核病發生率由2005年的每十萬人口73人（16,472人）逐年下降至2023年的每十萬人口28人（6,584人），為加速達成2035年消除結核目標，自2008年起推動LTBI檢驗與治療計畫，由結核病接觸者優先執行，並自2017年起逐步擴大推動至山地原鄉、長照機構住民與工作人員、矯正機關收容人與工作人員、來自結核病高負擔國家的新住民以及風險較高的共病族群，包含愛滋感染者、洗腎病人、慢性阻塞性肺病、免疫不佳者等。

曾淑慧說，過去幾年執行LTBI治療的經驗，已經看到成效，2023年約有近12,000人接受LTBI治療，有效避免1,100人結核病發病，今年更大步擴展，為因藥癮而接受替代治療者提供LTBI檢驗與治療服務。

莊人祥強調，過去在國內發生藥癮愛滋疫情時，衛福部南投醫院及草屯療養院也曾積極參與藥癮愛滋減害計畫，現在則是為2035年消除結核共同努力，疾管署也整合公衛及醫療既有量能及資源，推動「替代治療者LTBI檢驗與治療前驅計畫」，期待透過跨院際、跨科別、跨醫療與公衛的協力合作，降低結核病新案發生率，朝2035年消除結核目標邁進。