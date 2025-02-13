魔王級諾羅！醫：只要100隻病毒就生病，吐一次有幾千萬病毒

▲諾羅病毒可能造成患者上吐下瀉。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

疾病管制署公布最新統計，上周腹瀉門急診就診衝破30萬人次，創10年來新高紀錄；群聚方面，過去4周共有398起腹瀉群聚，也是近5年同期最高，98.6%檢出諾羅病毒。對此，小兒科醫師王韋力特地發文提醒。

王韋力12日在臉書說，最近還有一隻也是魔王級的病毒「諾羅病毒」，他講一個諾羅病毒的小知識，只要100隻諾羅病毒就會讓你生病，然後一次的嘔吐，其飛沫跟嘔吐物大概就有幾千萬隻病毒在裡面，真的很可怕，「幾年前我得到過一次，一周瘦了3公斤。」

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疾管署指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約10至50小時，患者可能因食用受污染的食物或飲水，與病人接觸而感染。

疾管署副署長曾淑慧分析，目前流行病毒株沒有改變，也沒有特別大的群聚，預期這周之後疫情將反轉，之後逐漸趨緩。

腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署呼籲，民眾應落實如廁後、進食或備餐前，以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物儲存或調理過程應符合衛生條件，避免生熟食交叉污染，食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產），以預防腸胃炎傳播。