好多人腸胃炎　醫揭5常見症狀：嘔吐、腹瀉

▲腸胃炎十分不舒服。（示意圖／記者林緯平攝）



記者陳俊宏／綜合報導

疾病管制署公布最新統計，上周腹瀉門急診就診衝破30萬人次，創10年來新高紀錄。耳鼻喉科醫師張弘表示，最近好多人腸胃炎，常見症狀有「嘔吐、腹瀉、頭痛、倦怠、甚至發燒」。

張弘12日在臉書發文提醒，腸胃炎潛伏期約1-2天，症狀持續約24-48小時，傳染力強，建議肥皂洗手、勿共餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署指出，上周腹瀉門急診就診衝破30萬人次，創10年來新高紀錄；群聚方面，過去4周共有398起腹瀉群聚，也是近5年同期最高，98.6%檢出諾羅病毒。疾管署副署長曾淑慧分析，目前流行病毒株沒有改變，也沒有特別大的群聚，預期這周之後疫情將反轉，之後逐漸趨緩。

腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署呼籲，民眾應落實如廁後、進食或備餐前，以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物儲存或調理過程應符合衛生條件，避免生熟食交叉污染，食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產），以預防腸胃炎傳播。