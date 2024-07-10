熱到就醫暴增！醫示警「熱急症5分類」：中暑最慘

▲近期連日高溫，熱傷害問題頻傳。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

近期高溫和極端高溫天數不斷增加，熱傷害問題也變得嚴重，亞東醫院急診醫學部醫師張閎斌指出，近期因熱急症前來急診的民眾數量不斷上升，但很多人都不太清楚熱傷害的差別，其實熱傷害包含「熱中暑、熱水腫、熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭」5種，其中熱中暑死亡率較高。

張閎斌說明，人體會通過「輻射」、「傳導」、「對流」和「蒸發」等方式來維持體溫恆定，但當外界溫度高於體溫時，「輻射」、「傳導」和「對流」這些散熱方式會失效，加上高濕度時，人體透過出汗「蒸發」來散熱的效率也會降低，因此當人體暴露在高溫、高濕度環境下，就可能會出現各種熱傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張閎斌呼籲，民眾應避免在強烈陽光下長時間活動，隨時補充水分，穿著寬鬆、透氣且淺色的衣物，保持良好的空氣流通。此外，也要避免在高溫高濕環境下獨自工作，最好能以團隊方式合作，以避免可能的不幸發生。另他也提醒，在急診醫學裡，熱傷害急症可區分為以下5種，民眾可多加留意。

1.「熱中暑」：很多民眾會誤解中暑的定義，其實「熱中暑」是熱急症中最嚴重的一類，指的是人體的體溫調節功能失效，出汗蒸發無法有效散熱，導致核心體溫升高超過40.5℃，引發中樞神經系統障礙，症狀包括躁動、迷糊、抽搐和昏迷等。如果延遲治療，可能會導致永久性損傷，且死亡率較高。

2.「熱水腫」：常發生在手或腳，特別是老年人在經過長時間交通旅途後，也可能出現在從寒冷環境回到溫暖地區的年輕人身上，由於皮膚血管擴張和組織液滯留所致，通常幾天內會自然消退，但少數可能延遲至六週。建議可抬高腿部並穿彈性襪以促進回流。

3.「熱痙攣」：容易發生在濕熱環境下進行劇烈運動的人，因大量出汗導致水分和電解質流失，腿部、肩膀或腹部會出現抽筋，可能持續達15分鐘。應將患者移至陰涼處，並給予鹽水或運動飲料。若出現小腿痙攣，可抓住腳趾向上翹，腳跟下蹬，同時伸直膝關節，如抽筋持續不止，需送醫處理。

4.「熱暈厥」：可能於熱環境中長時間站立時發生，因下肢靜脈血液滯留引起姿勢性低血壓。只需將患者移至陰涼處平躺並補充水分，通常短暫休息後症狀會很快消失。

5.「熱衰竭」：常發生於高溫環境中，或因空氣不良而大量流汗，導致水分和電解質流失。症狀包括頭暈頭痛、噁心嘔吐、皮膚濕冷、虛弱、脈搏快而弱、姿勢性低血壓、暈倒和視力模糊；體溫正常或略有升高，但不超過40°C，意識清醒。應迅速將患者移到陰涼處平躺，保持呼吸通暢，可慢慢補充運動飲料，降溫後迅速送醫。