看書文字突扭曲！高度近視男黃斑部病變　醫：手術降度數也沒用

▲書田診所眼科主任醫師顏敏芳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

高度近視者即使動手術降度數還是要當心！64歲陳先生原本近視高達1200度，3年前開完白內障手術，度數馬上大幅減少，也讓他沒那麼在意眼睛狀況，就不再定期回診，然而近來某日晚上閱讀時，突然覺得字體扭曲看不清，趕緊就醫才發現是高度近視引發黃斑部病變。醫師指出，近視、白內障等手術主要針對角膜、水晶體去處理，但過去高度近視造成眼軸過長狀況仍在，黃斑部病變風險並不會因此減少。

書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，經散瞳眼底檢查、光學共軛斷層掃描（OCT）及螢光眼底攝影檢查，發現陳先生為高度近視引發黃斑部病變，黃斑部下有不正常的血管滲漏，造成黃斑部水腫，看東西扭曲。

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引起文字扭曲的可能原因，除了這次提到的高度近視黃斑部病變外，黃斑部皺褶、老年性黃斑部病變、糖尿病黃斑部水腫、視網膜血管阻塞等都是可能的原因。

顏敏芳說，高度近視黃斑部病變是因高度近視造成眼軸過長，視網膜下產生新生血管造成出血或水腫，進而影響視力，使得看文字或影像出現扭曲變形，此外還可能有顏色分辨異常、看見固定中心黑影等症狀。

很多人會因為做了近視雷射手術，或者因為白內障手術後近視度數大幅下降，覺得自己不再有高度近視威脅，顏敏芳直言，「這是迷思！」因為近視手術主要處理的是角膜切削、白內障則是置換水晶體，但是眼軸過長問題仍然存在，眼球仍處於高度近視時的狀態，帶來的病變風險仍然存在，不可輕忽。

▲高度近視黃斑部病變常見症狀。（圖／書田診所提供）

至於治療，顏敏芳解釋，目前健保可事先送審申請給付眼內注射抗新生血管藥物，注射次數因病況而不同，早期進行治療，阻止視力繼續惡化，能降低失明風險，像是陳先生的情況，進行玻璃體內注射治療2周後看字扭曲的情況改善；不過，治療後仍有復發的可能，須定期回診追蹤。

顏敏芳提醒，生活型態轉變及3C產品的盛行，使得學童近視比例增加，應儘早開始控制近視，避免演變為高度近視而增加眼睛病變的風險；對成年人來說，也要留意用眼的習慣、時間及姿勢，倘有發覺眼睛有異狀時，儘早就醫治療。高度近視者，不論是否因做過手術而減輕了近視度數，仍要維持定期檢查的習慣，才能早期發現眼睛是否出現病變。

▲黃斑部病變自我檢測。（圖／書田診所提供）