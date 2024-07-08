吃避孕藥害的！20歲女「3條血管全堵住」　醫示警「1類人」別亂吃

▲醫師提醒，避孕藥可能增加血栓風險。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

20歲的張小姐日前因肚子痛合併噁心嘔吐到急診就醫，進一步詢問才知道，張小姐長期服用避孕藥造成血栓。醫師提醒，避孕藥中的荷爾蒙會增加體內凝血因子的濃度，據過去文獻指出，相比正常人約增加4倍的血栓風險，若是病人合併有「家族史」，更會增加血栓機率，其他危險因子包含遺傳性凝血異常、癌症、手術、長期臥床等。

台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師楊凱文指出，檢查發現張小姐的上腸繫膜靜脈、肝門靜脈、脾靜脈等三條血管都出現血栓，家人也曾發生過腿部深層靜脈血栓，是血栓的高危險群，因此在第一時間施打抗凝血藥物後，以微創方式進行溶栓手術，免除腸子缺血、壞死甚至腹膜炎的風險。

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楊凱文說明，人體腹腔有許多供應腸子循環的動脈血流，而血流回流到心臟則是要仰賴靜脈，脾靜脈、上腸繫膜靜脈會匯合成肝門靜脈，與心臟的下腔靜脈相通，可以說是相當重要的三條血管，要是因為堵塞導致腸子血液無法回流，就會造成腸子水腫、血液循環變差甚至缺血，症狀表現上則會因蠕動變差導致腹脹、噁心想吐及腹痛。

▲電腦斷層顯示三條靜脈交會處有嚴重血栓。（圖／院方提供，下同）

在早年的文獻中約有4成病人因此死亡，原因多是因為未即時處置，併發嚴重腸子缺血、腸子破裂、廣泛性腸子壞死或是腹膜炎，而今治療進步，死亡率減少至不到1成。

腸繫膜靜脈栓塞不似腸繫膜動脈栓塞緊急，可分為急性和慢性，若是慢性栓塞，人體的血管會長出側枝循環，讓血流繞過原本阻塞的地方，不會產生立即危險，但若是急性栓塞，身體沒有時間產生側枝循環，血液就會無法回流，產生各種不適症狀。

靜脈栓塞的診斷除了症狀及病史詢問，還要透過電腦斷層掃描檢查。治療則分成一般抗凝血藥物、溶栓手術、取栓手術三種，大部分病人在抗凝血藥物治療下可以溶解8成血栓，而溶栓手術或取栓手術的選擇則取決於病況緊急的程度。

楊凱文提醒，靜脈栓塞的危險因子多，所以沒有想像中罕見，平常應注意以下幾點來減少靜脈血栓的發生：

(1) 保持均衡飲食、適度運動、避免長時間不活動（尤其是長時間坐著不動，如長途飛行或乘車）和戒菸。

(2) 如果有慢性疾病，如糖尿病、高血壓、心臟病等，應積極管理和控制這些疾病，定期檢查和回診。

(3) 有血栓形成家族史或其他高風險因素者，應向醫生諮詢是否需要進行血栓風險評估，必要時採取預防措施，女性病患要使用避孕藥前，也應諮詢醫師評估風險。

▲台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師楊凱文。