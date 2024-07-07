高溫衝冷氣房恐「陰暑」上身！醫示警「3症狀」：會流不出汗

▲醫師提醒，長時間躲在冷氣房，還是會導致冷中暑。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期連日高溫，中暑等熱傷害頻傳，但千萬別以為衝進「冷氣房」待著就不會中暑！中醫師指出，中暑分「陽暑」和「陰暑」，要特別注意的是，「陰暑」主要是溫度急遽改變，造成體溫調節系統跟不上變化，常發生在突然從高溫室外進入冷氣房內，一旦發生陰暑，可能會有「流不出汗、頭腫脹、噁心想吐」等。

中醫師周宗翰指出，中醫將中暑分為「陽暑」和「陰暑」，陽暑多發生長時間待在室外太陽曝曬及高溫環境中，因持續大量流汗，大量流失體內電解質，導致身體散熱不及和電解質失衡，這時身體會有發熱、汗多不止、頭暈、嘔吐、口渴不止等症狀。

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陰暑則是因為「溫度急遽改變」，造成體溫調節系統跟不上變化，常發生在突然從高溫室外進入冷氣房內或流汗後沒有快速擦乾就吹風，導致皮膚毛孔、微血管急速收縮，熱能沒排出體外，持續在體內悶燒，這時身體會有烘熱、忽冷忽熱、汗流不出來，甚至有明顯腸胃悶脹感。

周宗翰提醒，無論陽暑、陰暑，一旦有中暑症狀一定要「有效散熱降溫、補充水分及電解質」，在中暑急性期要先避免持續暴露在室外高溫環境，要保持通風及呼吸順暢，用涼毛巾對頭、頸、面部敷貼做降溫。

當穩定身體溫度後，需要補充過度流失的水分和電解質，等待穩定基本生理機制運作後，也可透過刮痧、穴位刺激針法和清暑熱、益氣生津中藥等，進一步疏散體內代謝不佳的餘熱，幫助恢復中暑後頭暈、昏脹、腸胃不適等症狀。