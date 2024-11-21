「千果之王」栗子營養、抗氧化效果佳　但有些人別吃太多

圖文／每日健康

栗子富含多種營養素，包括維生素C、維生素B群、鉀和鋅等。維生素C的含量尤其突出，對增強免疫系統以及抗氧化有顯著效果。此外，維生素B群對能量代謝及神經健康亦具有重要意義。鉀和鋅則有助於維持心臟健康及促進體內各種生理功能。

栗子的健康益處

常吃栗子不僅能獲得豐富的營養，還能增強免疫系統。栗子中的維生素C和抗氧化劑能有效抵抗自由基的損害，促進身體的自我修復能力。因此，栗子被專家建議作為提升免疫力的食材之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

栗子的膳食纖維含量有助於促進腸道健康，改善消化功能。透過增加腸道蠕動，栗子能有效預防便秘，並有助於維持健康的腸道菌群，進而提升整體健康狀況。

栗子中富含的抗氧化劑能有效降低自由基對細胞的損害，減緩衰老過程。隨著年齡增長，體內的自由基逐漸增加，造成細胞受損，而適量攝取含抗氧化劑的食物如栗子，有助於保護細胞健康。

研究指出，抗氧化劑能夠減少自由基的形成，降低慢性病的風險。栗子的抗氧化特性可幫助身體抵禦氧化壓力，尤其對心血管系統有保護作用。

中醫角度看栗子

在中醫理論中，栗子被認為具有補腎強筋的作用。適量食用栗子能促進腎臟健康，尤其對年長者或體虛者來說，栗子有助於增強體力和耐力。

栗子能健脾養胃，具有促進消化的功效。中醫師建議在立冬時節，使用栗子作為進補的食材，有助於厚補胃腸，增強消化吸收功能。

儘管栗子有多種健康益處，但並非所有人都適合食用。糖尿病患者、高血壓患者及有心臟病史的人群應謹慎食用，以免造成血糖上升或心臟負擔。

食療建議

進入冬季，適合選擇性溫、性平的食物進行進補，栗子作為冬季養生的重要食材，可以有效補充身體所需的能量和營養。建議搭配其他食材如紅棗、桂圓等，增加滋補效果。

在進補時，應避免生冷食物，選擇溫熱的食材，以達到最佳的保健效果。此外，搭配不同性味的食材，能使補品效果更佳，促進身體的全面健康。

抗氧化飲食的整體觀點

除了栗子，還有許多富含維生素C的食物，如奇異果、橘子和士多啤梨等。這些食物能進一步增強抗氧化效果，對抗衰老。控制高糖、高鹽、高脂食物的攝取，並採取低GI飲食，能有效減少細胞壓力，這對維持健康尤為重要。栗子的低GI特性使其成為健康飲食的理想選擇。

保持均衡的飲食，並適量攝取抗氧化食物，能有效降低細胞壓力，進而維持健康的生理狀態。栗子作為抗氧化食物的代表，應融入日常飲食中。

延伸閱讀

減重後「復胖」更可怕！醫揭3原因導致 4招控制不反彈

牙齒歪斜、鬆動？這習慣加速「生理性牙齦後縮」 醫授2招預防