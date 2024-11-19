每天走路15分鐘有益健康　一周4次就有幫助

▲走路有益健康。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

文／常春月刊

運動有益健康這件事大家都懂，但很多人都覺得：「光說很容易，但真的要做卻很難。」不過研究發現想要運動強身一點都不難，只要花15分鐘走路，每星期做4次，就可以延年益壽，而且無論老小，運動都很有助益，研究刊登在《歐洲更年期期刊》、《小兒科期刊》。

義大利的研究人員追蹤200位平均80歲的養老院老人長達10年，這段時間內監測老人的生活方式、健康習慣，包括心理狀態、飲食習慣、體重，是否吸菸或喝咖啡、是否鬱悶，而且沒有癌症等病症，其中80％的被研究者，都是有體力活動者。在研究的10年內，有2/3志願者死亡，在分析他們及存活者間的差異顯示，每周步行4次，每次至少15分鐘的老人，總體生存率最高。

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研究者表示，走路對老人來說是比較簡單的運動形式，加上散步時有新鮮的空氣，走路運動可提高免疫系統的效率，以抵禦病毒、強化骨骼、減少肥胖，也可提高平衡感、降低跌倒受傷的風險，對中老年人心臟疾病、中風和其他可能的死亡原因也有影響。

而無法運動的人也別氣餒，根據西班牙薩拉哥沙大學的研究顯示，只要利用類似近來在國內很流行的「血氧機」進行全身震動，利用平台從腳底傳遞震動到全身，就可以變得強壯、動作更敏捷。研究人員指出，對於難以自主運動的老人來說，全身震動能刺激肌肉及改善健康。而美國的研究人員也認為，雖然很多人都認為類似這類被動式的運動機好像是騙局，但也無法否認它增進人體循環的作用。這篇研究報告獲刊在《歐洲更年期期刊》中。

運動對小孩也很有幫助，刊登在《小兒科期刊》中的研究顯示，兒童每天花在從事快走程度運動的時間愈多，體脂肪百分比就愈低。美國衛生暨福利部（HHS）建議兒童和青少年，每天至少要以約每小時5.6公里的快走強度，運動60分鐘。

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