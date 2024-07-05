喝冰水比吃冰更易頭痛！　1品項「滿滿都是油」營養師示警

▲喝冰水比吃冰更容易引起頭痛，你也有經驗嗎？（示意圖／南投醫院提供）

文／常春月刊

炎炎夏日，你是不是也習慣來點冰涼的飲品或冰棒，瞬間消消暑氣呢？不過，你是否吃冰時會感到頭有點疼痛，擔心自己不知是否有什麼潛在的疾病？

冰淇淋頭痛 少吃或慢食有助改善

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營養師李婉萍分享，這是因為吞嚥或吸入外界寒冷刺激所引起的頭痛（HICS），又稱為「冰淇淋頭痛」，確實是導致原發性頭痛常見的原因之一，不過這當中的機轉和原理還不是很明確。但有另一個值得注意的現象是，喝冰水竟然比吃冰更容易引發頭痛！

當受測對象喝了冰水之後，腦部血管的阻力會隨之降低，顱內動脈平均血流速度（MFV）顯著增高，使得大量血液通過造成疼痛。另有文獻指出，和冰塊相比，飲用冰水而誘發HICS的潛伏期明顯縮短，而且更為頻繁，疼痛強度也較高。

此外，還有研究發現本來就患有偏頭痛的人，因吃冰而犯頭疼的機率會比沒有偏頭痛者更高。而根據研究對象描述頭痛的類型時，疼痛的部位並沒有差別，但食入冰塊後所產生的不適為帶有壓迫感的頭痛，喝進冰水後的則是刺戳型的疼痛。

李婉萍說，這種頭痛並不是什麼特殊的疾病。不過，以後吃冰時得要時時提醒自己，慢慢地小口品嚐，別吃得太急太快了。

▲冰淇淋加了奶油、煉乳與全脂奶粉，熱量升高不少。（示意圖／翻攝自pixabay）



冰淇淋vs.冰棒 選對冰品消暑不怕胖

雖然說吃東西之前要看營養標示，聽起來有點掃興，但李婉萍還是建議，盡可能購買時多注意標示，選擇少添加或無添加使用的冰品。儘管有些成分是合法添加物，像是為了調整酸度或口感，會額外加進蘋果酸、麥芽糊精、香料、羧甲基纖維素鈉等，但添加物還是越少越好。

除此之外，選擇以糖和果汁為主組成的冰棒，熱量相對低；一旦加了奶油、煉乳或全脂奶粉後製成的冰淇淋，熱量都會升高不少。以同一個品牌的兩種冰品來比較，成分較單純的芒果水果冰棒每一公克熱量約0.7大卡，換成黑糖珍珠雪糕口味後，成分馬上多了奶油、煉乳、棕櫚油、脂肪酸甘油酯，滿滿都是油，再加上糖分，結果每一公克熱量飆升達到芒果冰棒將近三倍了。

至於一桶桶看起來很美味的香草或巧克力冰淇淋，大多含有很高的鮮奶油成分，不只熱量高，大量攝取飽和脂肪的結果，也容易增加高膽固醇、心血管疾病的罹病風險。

剉冰配料挑選要注意 這樣吃補足人體所需營養

不少人會問，如果換成吃剉冰呢？李婉萍表示，一般單純加上糖水，熱量和果汁冰棒是差不多的。若要添加配料，盡量多選水果類會比較理想，雖然維生素C會稍減一些，但多少能補充膳食纖維，或是多酚、花青素等抗氧化營養，和冰淇淋相較會來得好一點。

另外，平常一般人不容易在三餐攝取到的薏仁、紅豆、綠豆、彎豆等全穀雜糧類，也是不錯的配料選項。既然同樣都是要吃冰，順便攝取人體需要的營養，不是更好嗎？

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