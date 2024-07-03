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暴咳吃不下！她X光「右肺全白」求2周後再治　醫一聽原因哭了

▲▼胸部X光。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

▲婦人咳到吃不下，照X光顯示右肺全白，推測已是肺癌第四期。（圖／蘇一峰醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

「工作到身體倒下的那一天…。」胸腔內科名醫蘇一峰透露，一名50歲婦人因又咳又喘根本吃不下飯而求診，本身不抽菸、也不常下廚的她，發現雙手十根指頭都詭異變形成「棒槌狀（杵狀指）」。當下暗自覺得不妙，趕緊安排她照X光，驚見右邊肺部幾乎全白，推測已是第四期肺癌，但患者竟要求2周後再住院治療，原因讓他一聽忍不住落淚。

▼婦人的指頭如鼓棒。

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▲咳到吃不下！她X光「右肺全白」求2週後再治　醫一聽原因哭了。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

▲咳到吃不下！她X光「右肺全白」求2週後再治　醫一聽原因哭了。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

蘇一峰在粉專指出，該名婦人在先生的陪同下求診，主訴為咳、喘吃不下飯，且十根手指變成詭異的杵狀指。經過X光一照，果然右肺幾乎全部斑白，肋膜積水上千cc，「肺癌是最可能的診斷」。當下立刻要替患者安排住院治療，但她一臉為難地說，「公司可能沒辦法讓我請假，這樣我會丟掉工作…。」

「你知道你現在有生命危險，生命已經在倒數了嗎？」蘇一峰激動地問。婦人硬著頭皮求問，「我知道…可是我要跟老闆先請假，2個禮拜後再住院行不行？」蘇一峰表示，一問才知道，婦人在一家運輸業的小公司擔任會計，家人得靠這份薪水吃飯，最後感慨地說，「唉…莫忘世上苦的人多。」

提及指頭形狀如鼓棒的「杵狀指」，蘇一峰曾解釋，其常見於心肺疾病患者身上，尤屬肺部疾病最常見，有杵狀指不一定是肺癌，肺阻塞也會出現。形成的原因是長期缺氧造成四肢末端的骨頭增生、腫大，有時肺癌細胞分泌的荷爾蒙激素也會增加骨頭增生，造成杵狀指的形成。

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關鍵字： 醫藥新聞 肺部 X光 抽菸 肺癌 咳嗽 杵狀指 蘇一峰醫師 胸腔內科

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