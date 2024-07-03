女試管療程做6年！懷孕血壓飆180　醫揭子癲前症：孕婦中風機率增

▲有孕婦因本身免疫功能失調，歷經6個月的試管療程才成功懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張乃文／台北報導

台中一名44歲女性因為有免疫功能失調，歷經6個月試管療程，才成功懷孕，且因為是高齡免疫孕婦，孕期需每天吃阿斯匹靈、奎寧，預防血栓；懷孕後期血壓一度最高到180豪米汞柱，確診子癲前症合併血小板低下，流產危機四伏，所幸後續成功誕下胎兒。醫師說，據統計，國內約1%的免疫孕婦，建議有習慣性流產的女性，備孕時可進行相關檢查。

台中一名44歲女性因為本身有免疫功能失調，經歷長達6年試管療程，終於順利懷孕。烏日林新醫院產房主任暨婦產科李偉慈表示，患者屬於高齡免疫孕婦，整個孕期須每天吃阿斯匹靈、奎寧預防血栓，施打肝素針降低排斥反應；懷孕後期血壓一度最高到180豪米汞柱，血小板下降至10萬，確診子癲前症合併血小板低下，後續順利在37週順利剖腹母女均安。

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李偉慈說，母體免疫失調可能會造成反覆流產，尤其懷孕過程中從著床、胎兒發育到生產，免疫系統扮演重要角色。他表示，評估個案有自體免疫狀況，可能出現排斥胚胎造成流產或胎死腹中，容易引起血栓嚴重威脅母嬰安全。

李偉慈指出，根據統計台灣免疫孕婦約為1%，機率雖低但仍建議有習慣性流產的女性，一開始備孕時可做免疫相關檢查，定期追蹤才能提高順產成功率。他說，國健署統計，高齡孕婦罹患子癲前症的風險，比一般孕婦高近2倍；除此之外，接受人工生殖的孕婦，也是子癲前症好發族群。

李偉慈說明，當孕婦患有子癲前症，胎兒容易有生長遲滯、早產及胎盤剝離風險，孕婦本身更會提高產後大出血甚至中風或癲癇發作（腦出血）的機率。

李偉慈建議，患有子癲前症的免疫孕婦，建議每次產檢前需量測血壓和做尿液檢驗，掌握尿蛋白有無異常；照超音波檢查追蹤胎兒大小和臍帶血流有無異常；定期每個月抽血追蹤血栓及各項免疫指數，調整用藥劑量。