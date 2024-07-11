洗臉不一定要用毛巾！醫勸「1款式別買」：很容易刮傷皮膚

▲皮膚科醫師指出，洗臉不一定要用毛巾，「手指腹」才是最佳洗臉工具。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文／常春月刊

很多人認為拿毛巾洗臉，甚至特地買了洗臉機、刷毛，以為這樣才能把一整天下來、臉部囤積的髒汙洗乾淨，其實「手指腹」才是最佳的洗臉用具，輕輕揉搓就能將臉洗乾淨又不傷皮膚。愛美女性如果真的要用毛巾，最好注意毛巾是否觸感柔軟，以免搓太用力反而刺激皮膚。

毛巾用力搓，當心搓掉天然保護層

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洗臉是不是一定要用毛巾，國泰醫院皮膚科主治醫師俞佑表示，其實要將臉洗乾淨，不一定要用毛巾，因為不少人拿著毛巾猛往臉上搓，雖然把臉上的汙垢去掉了，也會把角質完全搓掉。而皮膚的角質層具有天然皮脂以及天然保濕因子，如果拿著毛巾一直搓，除了把汙垢搓掉，就連天然的保護角質也不見了，皮膚就很容易遭受外來的刺激，反而會對皮膚造成傷害。

若不斷拿著毛巾搓洗臉部，容易讓皮膚喪失天然保濕的防護障蔽、更加乾燥。其實手指腹就是很好的清潔臉部工具，輕輕在臉部搓揉，不但可以洗淨皮膚髒汙，也不會傷皮膚，更不會像女性朋友擔心的，洗出過多皺紋。

不過，很多民眾如果還是習慣用毛巾洗臉，或男生經常大量運動流汗等，以毛巾洗臉時，也建議不要太過用力，以免傷害皮膚。

▲以手指腹輕輕在臉部搓揉，不但能洗淨皮膚髒汙，也不傷皮膚。（示意圖／翻攝PAKUTASO）



挑選材質柔軟，減少皮膚刺激

市面上毛巾款式琳瑯滿目，民眾該如何挑選，不管是棉質或合成纖維製成，最重要的是毛巾組成孔洞的大小。

◎油性膚質

例如男性族群經常運動、流汗或屬於油性膚質者，建議挑選毛巾編織較為緊密、看起來孔洞小、較厚實的材質，輕輕搓洗、拍乾，有助洗掉髒汙。

◎乾性膚質、敏感肌膚

許多女性屬於偏乾或敏感性的肌膚，盡力挑選觸感柔軟，毛巾編織的孔洞較大、較輕薄的材質，如此，皮膚與布料間摩擦的接觸面積較小；盡量避免過粗的材質、傷害皮膚。

◎勿挑繡花

不少業者為了增加毛巾的質感，會在毛巾上繡花，尤其是立體的繡花，通常編織緊密，若不小心太用力搓揉，很容易刮傷皮膚，因此，建議若是洗臉毛巾，盡量不要挑選粗紋路、立體繡花毛巾。

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