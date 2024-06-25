22歲男「4個月瘦20公斤」！每天一杯手搖　醫：確診糖尿病、腎衰竭

▲一名男子經常喝手搖飲，體重掉了20公斤，到醫院檢查確診糖尿病。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

一名年僅22歲的年輕個案，體格相當壯碩、身高180公分，體重超過120公斤，近期體重卻開始莫名下降，4個月掉了20公斤，原以為是瘦身有成，但伴隨著出現泡泡尿、工作容易疲倦等狀況，前往醫院檢查，確診糖尿病，伴隨慢性腎臟病與腎衰竭。一問之下才知道，患者因為在速食店工作，飲食不均衡，且一天至少一兩杯手搖飲，導致疾病。

一名年輕個案體格壯碩，但體重連4個月掉了20公斤，且有蛋白尿、工作時容易疲倦等，前往台北醫學大學部立雙和醫院腎臟內科檢查時，發現空腹血糖250mg/dL、糖化血色素（HbA1c）達9%，確診糖尿病，伴隨第三期慢性腎臟病與腎衰竭，腎功能只剩下正常人的3至4成。

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雙和醫院副院長吳美儀表示，患者在速食店工作，飲食不均衡，蔬菜量嚴重不足，且因工作相當忙碌，閒暇之餘便會喝一杯手搖飲，常常一天喝一、兩杯手搖飲，也沒有運動習慣。她說，除了開立血糖控制相關藥物外，也安排衛教師、營養師介入給予衛教指導，改善生活及飲食習慣，控制血糖、血壓，積極配合治療才能延緩腎功能下降。

吳美儀提醒，手搖飲可以說是台灣人生活中的小確幸，但這些飲品大多使用人工合成高果糖糖漿，可能造成三高、脂肪肝及痛風等慢性病，也會導致孩童及青少年的心臟病風險升高。根據調查，台灣40歲以下的年輕族群，每天喝一杯含糖飲料的比率接近25%。

吳美儀提到，長期追蹤這群人，發現含糖飲料量與心血管疾病死亡風險有很強的連結。另外，也有致癌的風險，如胰臟癌等，臨床研究推測，近年來40歲以下年輕人胰臟癌增加，可能與含糖飲料的盛行有關。

吳美儀指出，一杯700毫升的全糖珍珠奶茶，其含糖量約62公克，已超過食藥署建議每日添加糖應低於50公克的上限；而今年二月哈佛公衛學院的研究指出，每天一杯以上的含糖飲料，就算每週運動量超過150分鐘，都無法抵銷帶來心血管疾病風險。

另外，雙和醫院腎臟內科的研究也發現，一天一杯含糖飲料量大幅提升罹患腎臟病的風險，亦可能造成糖癮、肥胖等問題，最新調查顯示，國人肥胖及過重率已達50.3%，別因此輕忽。

吳美儀說，不少喜歡喝手搖飲或含糖飲料者，通常伴隨著其他不良的生活習慣，如缺乏運動、蔬菜攝取少而肉類攝取多，及喜好油炸品及泡麵等高熱量食物，因此「一天一杯手搖飲」可說僅是長期不良生活習慣的冰山一角。她呼籲，別因口腹之慾，或為了享受短暫的「小確幸」而造成終身遺憾，養成良好的生活習慣刻不容緩。