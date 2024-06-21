今夏至「養生4重點」！醫推2類食物降火氣

▲中醫師說「三伏日」是最適合調理身體的好時機。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（21日）為二十四節氣中的夏至，中醫師陳俐彣表示，夏至過後進入中醫所謂的「三伏日」，中醫認為此時陽氣極盛，為最適合調理身體的好時機。並分享夏至4大養生重點，包括天氣炎熱，飲食上應轉為清淡，食用苦味與酸味食物降肝火，也推薦喝「洛神仙楂烏梅湯」生津止渴助消化；另可透過敷貼三伏貼、按壓穴位調理改善體質。

冬病夏治，敷貼三伏貼的最佳季節

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藍田馬光中醫診所副院長陳俐彣中醫師指出，三伏貼是選擇一年中最炎熱的「三伏日」，於人體陽氣最旺盛之時，在身上敷貼辛溫、逐痰、疏通經絡的中藥，排除體內的濕氣寒邪，並治療痼疾，能改善易於秋冬發作的過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道疾病，達到「冬病夏治」的效果。另有手腳易冰冷、體質虛寒者、經痛及月經不調、消化不良、慢性腹瀉等相關問題也可透過伏貼療法來調理。

神門穴幫助改善煩躁失眠

陳俐彣說，夏至氣候炎熱，心煩躁擾，口乾舌燥，容易嘴破且食慾不振，穴道保養可以按壓經絡循行之心經「神門穴」來清心瀉火、寧心安神，改善煩躁失眠等問題。神門穴位於手腕處，掌心朝向自己時，在小指向下延伸、手腕關節的橫紋，骨頭之間的凹陷處，每次按壓3到5秒、左右手交替按壓各循環10次，也有助改善心火旺造成的失眠。

▼按壓「神門穴」可改善心火旺造成的失眠。（示意圖／記者謝婷婷攝）

酌量食用苦味與酸味食物

陳俐彣指出，夏至天氣熱、出汗增多，此時人體的陽氣會趨於身體表面，體內尤其是消化系統反而較弱，臨床上腹瀉、嘔吐、胃痛、積滯等各種消化系統問題明顯增加，更應避免因天氣炎熱而進食過量生冷，烤炸辛辣等難消化飲食，會增加脾胃負擔；飲食上應以清淡、七分飽為宜，亦可適當食用各種瓜類及蔬菜。

夏至的養生原則為滋陰降火，袪濕除煩，在飲食上有幾項原則：

1.清淡飲食助消化，高纖蔬果為優。

2.苦味食物可以清暑氣，夏天容易火氣旺盛，苦入心、補心氣，酌量食用苦瓜、蓮子心等能清熱瀉火，調整心火旺盛引起的失眠、煩躁。

3.酸味食物健胃消食，飯後食用烏梅、山楂、檸檬等飲品具有收斂、固澀的作用，能制肝火、滋補肝陰是不錯的選擇。

夏至養生中藥茶飲推薦

陳俐彣說，《本草綱目》即記載：「烏梅，斂肺澀腸，止久嗽瀉痢」，加上烏梅口感溫和、微酸澀，可以斂肺生津止咳、改善慢性腹瀉。洛神花性涼，味甘酸，功效能清熱解毒、涼血消暑、養顏美容、生津止渴。

夏至養生，陳俐彣推薦喝「洛神仙楂烏梅湯」生津止渴助消化。準備洛神花3.6g、仙楂3.6g、烏梅24g、甘草2.4g、冰糖約100g，清水洗淨後放進容器中，加2000c.c.溫水以大火煮滾，再轉小火慢熬至少1小時，關火後可酌加數片陳皮來提味，將材料撈起後，烏梅湯放進冷水中，靜置待涼。