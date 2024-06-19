日本名醫教「早餐斷食」激瘦　起床照著做有益健康

▲豐盛早餐有益健康是誤會！（圖／取自pexels）

記者楊智雯／綜合報導

生活、工作繁忙沒時間運動，身體的疲勞一直累積，體重計上的數字也居高不下，很多人選擇控制飲食的方式來控制體重，最多上班族使用「168斷食法」，一天只有進食8小時，剩下16小時不能吃有熱量的東西，很容易執行至今熱度不減，尤其是選擇早餐斷食更有多種好處。

日本酵素權威醫師鶴見隆史在《早餐斷食，九成的毛病都會消失》一書中分享早餐斷食的原則，書中提到選擇早上斷食是因為以人體的生理時鐘來說，早上是排毒時間，此時進食，不僅影響排毒，打亂了代謝節奏與酵素平衡，前晚的食物還沒消化完又進食，無法好好消化的同時又攝取了多餘營養，就成了肥胖主因，也造成了宿便。

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1. 按照生理時鐘，吃東西後營養吸收與消化最好的時間是中午到晚上8點：無論多麼「健康」的食物，吃多了都會傷身體。在這個時段進食，晚上開始吸收與代謝，隔天排泄廢物，才是正確的生理時鐘，而且如果在8點前吃完晚餐，到隔天中午再吃東西，那麼就是16小時斷食了。

2. 執行早上斷食等於每天都能斷食半天，休養器官，讓酵素有時間進行代謝活動：如果要清理全身細胞所囤積的髒汙，讓細胞恢復活力，唯一方法就是斷食，法國人認為斷食是相當好的治療方式，稱之為「不用開刀的手術」，日本酵素權威醫師鶴見隆史的診所也建議病患執行酵素輔助斷食。

3. 早上斷食有助於身體的種種益處：斷食期間，身體不再需要處理食物的消化和吸收，可以讓腸道有時間清理自身的環境，身體會利用存儲的能量來維持正常的生理功能，幫助血液流通更順暢，有助於提高免疫力，身體得到充分的休息和放鬆，可以減輕身體的壓力和緊張感，緩解肌肉的緊繃和痠痛。

有人早上吃了豐盛的早餐，結果上午十點又想吃點心，或者喝了酒之後特別想吃碗拉麵。這就是因為早餐和酒菜吃了太多糖，血糖驟升驟降才會容易餓，可以說上午肚子餓是因為前天晚上吃太多糖造成的異常狀況，也就是吃太多反而讓人肚子餓，鶴見隆史在書中提到，經常建議病患斷食，剛開始有人說「餓到受不了」，但過陣子就說「完全不覺得餓了」，現代人衣食無缺，想吃什麼都有，所以「不要吃太多」顯得更重要，而避免吃太多最簡單的方法就是「早上斷食」，不少讀者照著書中方式執行，不但瘦了，精神變好、身體也不痠痛了，但要注意使用早餐斷食可以控制血糖和體重，但想要降低體脂肪還是要運動，才能全方位的照顧到健康。