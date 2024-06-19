ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

黃白「包皮垢」惡臭太震撼　醫：每天都要褪下洗

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師說，「包皮垢」又稱「恥垢」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師施冠偉提醒，「包皮垢」長時間不去清洗，惡臭濃郁四溢，畫面震撼磅礡，因此每天洗澡包皮要褪下來洗。

施冠偉18日在臉書說，若GG沒定期清洗，或是清洗有困難，雞雞就會藏污納垢，稱為包皮垢，又稱「恥垢」，是由皮脂腺分泌物、脱落的皮膚细胞和其他分泌物混合，形成的一種白色或黄色的物質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施冠偉表示，包皮垢主要聚集在包皮和龜頭之間，長時間不去清洗，惡臭濃郁四溢，畫面震撼磅礡，每天洗澡包皮要褪下來洗。他也分享以下3種情況：

1、 單純包皮過長無感染的情況下

洗澡時輕輕拉下包皮，建議在洗澡時用溫水讓包皮變得柔軟，然後輕輕地、逐步地嘗試拉下包皮。這種方法可以幫助逐漸拉鬆包皮，並加快其褪下進度。注意不要用力過猛，以免造成疼痛或傷害。

2、包莖（包皮過長+前端狹窄或沾粘）

包皮很難翻開或是窄環卡住，可在包皮狹窄處或包皮龜頭沾黏處，抹上類固醇藥膏。不要硬是強力撐開包皮，露出整個龜頭，因為這只會使包皮受傷、惡化狹窄。

3、嚴重包莖或反覆感染處理

如果包莖嚴重，導致陰莖反覆感染，或對日常生活和衛生造成困擾，就建議做包皮環切術（包皮槍手術、微創雷射割包皮、傳統電燒環切手術三種手術方式）。手術可完全解決包莖問題，並減少感染風險；手術後的護理同樣重要，確保傷口癒合良好，並防止感染。

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

關鍵字： 包皮垢 施冠偉

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

突然想吃炸物「恐是身體脫水」！嘴饞吃4食物　看出身體缺什麼

食藥署長吳秀梅疑遭拔官　業界盛傳中醫大藥學院長莊聲宏7／1接任

沒檢查過肺「Google翻譯：有肺腫瘤」！他懵了　醫X光驚揪三期癌症

商店標價販賣「限定涼爽」！夏天熱爆⋯全球升溫引發「溫度正義」

狂吃蔬菜卻「血糖破表」罹糖尿病！醫一看驚：千萬母湯這樣吃

男子心臟不適「有溺水感」　就診竟是慢性擴張型心肌病

蛋包飯驗出沙門氏菌！遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒　衛生局移送檢調

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

近3年家暴案通報「親密關係占5成」！被害人仍以女性為大宗

讀者迴響

回到最上面