新冠真的燒起來！　醫揭占「急診肺炎一半」

▲新冠疫情再起，許多人外出習慣戴口罩。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠又回來了！疾病管制署研判，疫情上升且進入流行期。對此，胸腔內科名醫蘇一峰表示，最近新冠病毒真的燒起來了，急診就醫的肺炎病人，差不多一半是新冠感染的肺炎。

蘇一峰在臉書說，注意自己的保護力，一般健康人可以不用怕，大部分住院的還是老人家與慢性病患者！

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蘇一峰也認為，台灣其實現在疫情大流行，有很大的原因是因為取消口罩禁令，大家也都與病毒共存了；日本會「食人菌」開始大流行，目前也是認為跟防疫口罩減少使用有關！體弱年長者、慢性病病人還是建議把口罩戴好。

根據疾管署監測資料顯示，國內上周（6月4日至10日）新增328例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（5月28日至6月3日）新增263例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增20例死亡病例，較前一周新增26例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，研判疫情上升且進入流行期。

▼新冠疫情再起，疾管署相關提醒。（圖／疾管署提供）



疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種276.4萬人次，全國接種率11.36%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.54%、1.55%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約288.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.8萬劑，因疫情仍未停息，疾管署呼籲，尚未接種新冠XBB疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。

疾管署提醒，由於疫情傳播風險仍存在，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果；此外，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種。

此外，疾管署要釋出300萬劑新冠快篩試劑，由各醫療院所免費發放。疾管署副署長曾淑慧表示，主要是提供300萬在年底到明年1月到期的快篩試劑，將由醫療院所協助發放，現在還在行政作業中，如果一切順利，預計7月開始發放。