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40歲以上男性「3成勃起障礙」　醫示警：心血管疾病發生率大增

▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲醫師提醒，勃起功能障礙恐害心血管問題。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者趙于婷／台北報導

勃起功能障礙一直是男性的難言之隱，除了影響性福，更與心血管疾病、攝護腺肥大等慢性病風險因子相關。醫師指出，有研究發現，高達6成勃起功能障礙患者在三年內會發生心血管疾病，男性應將勃起功能障礙視為檢測全身健康的重要指標，及早監控預防慢性病發生。

根據台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會統計，台灣40歲以上男性3成以上有勃起功能障礙問題，多數男性面對性行為常感到心有餘而力不足，卻找理由搪塞，歸咎於年齡、壓力大或短期失常，以合理化自身的不舉情況，導致台灣勃起功能障礙就診率低，僅一成男性尋求專業諮詢。

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台灣男性學暨性醫學醫學會蔡維恭理事長說明，勃起功能障礙與男性的全身健康有很大關聯，義大利研究發現，高達6成勃起功能障礙患者於確診3年內會發生心血管疾病，此外，隨著年紀增長，勃起功能障礙也可能伴隨攝護腺肥大一起影響男性生活品質。

蔡維恭說，曾遇過自認健康、無慢性病史的患者，一開始只是疑似不舉而來求診，檢查後竟連帶發現嚴重血脂代謝異常，血糖值更高達300以上，幸好及早發現，才及時避免健康危機，建議男性應將勃起功能障礙視為檢測全身健康的重要指標，及早監控預防慢性病發生。

在治療勃起功能障礙方面，台灣每年緝獲仿冒及未經食藥署核准藥品逾5萬件，其中近6成為偽藥，以壯陽藥、減肥藥為大宗。蔡維恭強調，勃起功能障礙藥物屬於處方藥，法規明確禁止在網路上販售和廣告，因此任何在網路上銷售的壯陽藥品皆屬偽藥，有相關問題的民眾，應就醫諮詢專業醫師，由醫師診斷後用藥。

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關鍵字： 勃起功能障礙 性功能障礙

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