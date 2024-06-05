ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

他咳嗽超過1年　醫一看「粗四啦」

（圖／翻攝陳亮宇臉書）

▲醫師提醒，如果完全「聲帶麻痺」，是會無法呼吸導致窒息的。（圖／翻攝陳亮宇臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「啊啊啊～阿北粗四（出事）啦～」耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，患者咳嗽超過1年，經檢查發現聲帶已經幾乎不太會動，下咽部可能有病變（癌症？），正轉介醫學中心接受影像學檢查中。他提醒，如果長期喉嚨卡卡、慢性咳嗽等，雖然初期症狀不明顯，但拖久了或許會變大問題。

陳亮宇4日在臉書說，一名從雲林北上台中來看診的阿伯，說自己喉嚨有痰，咳嗽已經超過一年，期間到處去看醫生，咳嗽卻一直沒好轉，喉嚨就是有股黏液般的不舒服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳亮宇表示，醫師給阿伯的診斷病名五花八門，包括慢性咽喉炎、胃食道逆流、鼻涕倒流、鼻竇炎、過敏、抽菸抽太大，是不是有糖尿病等等，卻很有志一同給阿伯大名鼎鼎的「愛咳痰」化痰藥；該藥在新冠疫情期間還紅極一時，全台大缺貨，吃起來酸酸甜甜的，味道滿不錯的。

▼「愛咳痰」化痰藥。（圖／翻攝陳亮宇臉書）

（圖／翻攝陳亮宇臉書）

陳亮宇指出，因此就算痰還是沒有化掉，阿伯還是每天吃「愛咳痰」，吃了一年多，到後來咳嗽情形變嚴重，甚至有點喘的現象，最後到他的門診時，聽阿伯的聲音，其實就覺得聲帶方面有點問題。

陳亮宇提到，在做了內視鏡檢查後，居然發現阿伯的聲帶已經幾乎不太會動，要知道聲帶位於氣管的上方，是跟呼吸有節節相關的，如果完全的聲帶麻痺是會無法呼吸導致窒息的。

陳亮宇說，而且在阿伯的喉嚨發現吞嚥功能變很差，堆積很多泡泡狀的口水在咽喉，吞也吞不下去，原來他的痰是一直嚥不下去的口水，咳嗽是因為口水堆積與吞嚥功能變差，口水吞不下肚子，反而被吸進去氣管造成咳嗽，當然再怎麼吃化痰藥還是化不掉。

陳亮宇表示，在用內視鏡仔細檢查後，發現阿伯的下咽部可能有病變（癌症？），導致聲帶麻痺，正在轉介醫學中心接受影像學檢查中。他提醒，如果長期的喉嚨卡卡、慢性咳嗽等等，雖然初期症狀不明顯，但是拖久了或許會變大問題喔，建議還是要找專業、專精的耳鼻喉科醫師確認診斷。

脫北正妹水底下熱舞　秀高難度特技「走牆壁」

關鍵字： 咳嗽 陳亮宇

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

突然想吃炸物「恐是身體脫水」！嘴饞吃4食物　看出身體缺什麼

食藥署長吳秀梅疑遭拔官　業界盛傳中醫大藥學院長莊聲宏7／1接任

沒檢查過肺「Google翻譯：有肺腫瘤」！他懵了　醫X光驚揪三期癌症

商店標價販賣「限定涼爽」！夏天熱爆⋯全球升溫引發「溫度正義」

狂吃蔬菜卻「血糖破表」罹糖尿病！醫一看驚：千萬母湯這樣吃

男子心臟不適「有溺水感」　就診竟是慢性擴張型心肌病

蛋包飯驗出沙門氏菌！遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒　衛生局移送檢調

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

近3年家暴案通報「親密關係占5成」！被害人仍以女性為大宗

讀者迴響

回到最上面