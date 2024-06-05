他咳嗽超過1年　醫一看「粗四啦」

▲醫師提醒，如果完全「聲帶麻痺」，是會無法呼吸導致窒息的。（圖／翻攝陳亮宇臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「啊啊啊～阿北粗四（出事）啦～」耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，患者咳嗽超過1年，經檢查發現聲帶已經幾乎不太會動，下咽部可能有病變（癌症？），正轉介醫學中心接受影像學檢查中。他提醒，如果長期喉嚨卡卡、慢性咳嗽等，雖然初期症狀不明顯，但拖久了或許會變大問題。

陳亮宇4日在臉書說，一名從雲林北上台中來看診的阿伯，說自己喉嚨有痰，咳嗽已經超過一年，期間到處去看醫生，咳嗽卻一直沒好轉，喉嚨就是有股黏液般的不舒服。

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陳亮宇表示，醫師給阿伯的診斷病名五花八門，包括慢性咽喉炎、胃食道逆流、鼻涕倒流、鼻竇炎、過敏、抽菸抽太大，是不是有糖尿病等等，卻很有志一同給阿伯大名鼎鼎的「愛咳痰」化痰藥；該藥在新冠疫情期間還紅極一時，全台大缺貨，吃起來酸酸甜甜的，味道滿不錯的。

▼「愛咳痰」化痰藥。（圖／翻攝陳亮宇臉書）



陳亮宇指出，因此就算痰還是沒有化掉，阿伯還是每天吃「愛咳痰」，吃了一年多，到後來咳嗽情形變嚴重，甚至有點喘的現象，最後到他的門診時，聽阿伯的聲音，其實就覺得聲帶方面有點問題。

陳亮宇提到，在做了內視鏡檢查後，居然發現阿伯的聲帶已經幾乎不太會動，要知道聲帶位於氣管的上方，是跟呼吸有節節相關的，如果完全的聲帶麻痺是會無法呼吸導致窒息的。

陳亮宇說，而且在阿伯的喉嚨發現吞嚥功能變很差，堆積很多泡泡狀的口水在咽喉，吞也吞不下去，原來他的痰是一直嚥不下去的口水，咳嗽是因為口水堆積與吞嚥功能變差，口水吞不下肚子，反而被吸進去氣管造成咳嗽，當然再怎麼吃化痰藥還是化不掉。

陳亮宇表示，在用內視鏡仔細檢查後，發現阿伯的下咽部可能有病變（癌症？），導致聲帶麻痺，正在轉介醫學中心接受影像學檢查中。他提醒，如果長期的喉嚨卡卡、慢性咳嗽等等，雖然初期症狀不明顯，但是拖久了或許會變大問題喔，建議還是要找專業、專精的耳鼻喉科醫師確認診斷。