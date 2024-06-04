愛看短影音「大腦偷懶3後果」！專家：對孩子有一定殺傷力

▲別讓3C產品變成小孩的保母。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

短影音浪潮來襲，一部接著一部佔據不少人的閒暇時光。職能治療師黃暐恬示警，盡量別讓孩子看短影音，因為「大腦在偷懶」會影響持續性的注意力，加上短影音的播放時間遠短於該年齡孩童會有的注意力長度，小孩的選擇性注意力也會變差，甚至影響閱讀文章的能力。她提醒，家長除了留意孩子觀賞的影片內容外，也要訓練他們控制時間。

職能治療師黃暐恬在《醫師好辣》節目中指出，短影音悄悄在流行，「對孩子會有一定的殺傷力！」成人趁著休閒時間滑短影音，讓大腦得到偷懶機會，而孩子偷偷看片的同時大腦也在偷懶。她說明，一般計算孩子持續性注意力的「公式」為孩童年齡X3等於分鐘數，例如孩子3歲X3＝9分鐘、5歲至少能撐15分鐘，但短影音僅僅1分鐘，遠少於該年齡孩童會有的注意力長度，使其很難以維持專注力。

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▲專家示警，愛看短影音恐縮減孩子們的注意力時間。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

「（短影音）它的強度都很強，因為要譁眾取寵，容易抓住孩子的專注力。」黃暐恬說。因此若讓孩子看無聊的課本，因強度很弱，就難以維持注意力，使得他們容易受到環境中「強度更強」的事物所影響，選擇性注意力也會減弱，變得很難對抗干擾、很容易分心。

最後，黃暐恬表示，看長影片還得自行擷取其中的重點，但短影音完全不需要，已經「把重點抓好」的形式，直接影響孩子閱讀文章的能力，學業成績也跟著下滑。

▲孩子注意力難集中，小心和看太多短影音有關。（示意圖／視覺中國）

黃暐恬透露，曾有一名國小1年級的聰明學生，3年級的課業都難不倒他，卻因作業老是寫不完、上課坐不住被家長帶來評估諮詢。經過評估後，發現孩子只要一點聲音就容易分心，像是啟動冷氣、外面電梯發出的聲響都會勾起他的好奇心，注意力只能撐5分鐘，但正常以他的年紀最少應有20分鐘的表現，落差實在太大。追根究柢後發現「很喜歡看短影音」可能是元凶。

黃暐恬強調，家長應控制3、4歲以上的孩子一天接觸3C螢幕的時間少於30分鐘，若是大一點的小孩頂多在週末增加30分鐘～1小時，同時也應留意孩子們看的影片內容，「我覺得短影音盡量不要看，有些內容真的很不OK。」若非得要看，也要規定只能看5～10分鐘，並嘗試訓練他們控制時間，一旦發現孩子偷看，則以減少每天或每個月使用3C產品的時間作為懲罰。