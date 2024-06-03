「國產蛋」檢出禁藥！食藥署查「禽畜水產品」5件違規

▲雞蛋檢出禁用藥物。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今（3）日公布「113年3到4月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，其中5件動物用藥殘留與規定不符，包括兩件國產雞蛋分別檢出「氟甲磺氯黴素和乃卡巴精」、2件烏骨雞分別檢出「三甲氧芐氨嘧啶、脫氧羥四環黴素和氟甲磺氯黴素」，另還有1件中國進口的蝦仁檢出「恩氟奎林羧酸」，其中氟甲磺氯黴素、乃卡巴精和恩氟奎林羧酸皆為禁藥。

食藥署聯合各地方政府衛生局針對前述產品於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。113年3-4月禽畜水產品動物用藥殘留總計抽驗585件，其中5件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.1%，另禽畜產品農藥殘留總計檢驗214件，均與規定相符。

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而針對檢出的藥物殘留，氟甲磺氯黴素（Florfenicol）屬於人工合成抗生素，被廣泛應用畜牧獸醫、水產動物的疾病防與治療，但使用量可能對消化系統有影響，如腹瀉、便秘等。

▲烏骨雞檢出動物用藥殘留超標。

▲中國進口蝦仁檢出禁用藥物。

乃卡巴精是一種抗菌劑，添加於養雞飼料中的用量限制為100到200ppm，且用藥到肉雞上市前必須遵守5天停藥期，但是該藥物末核准使用於蛋雞，高劑量可能導致腎臟內有沈澱結晶而造成傷害。

另恩氟奎林羧酸（Enrofloxacin）屬於廣效性抗菌劑，對革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用，但過量使用可能會導致腸胃不適等，嚴重將影響腎功能。

食藥署副署長林金富表示，不符規定產品皆已針對供應業者或飼養戶開罰，也呼籲食品業者對於販售的禽畜水產品，應保留進貨證明文件（例如發票、收據或憑證）5年，以利追溯來源；另建議消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，以保障消費權益。

▲違規產品裁處情形。