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牙齒2地方要靠「牙線」清潔！醫曝「2大原因」使用率低

▲▼牙線,剔牙。（示意圖／達志影像）

▲醫師提醒，使用牙線也是口腔清潔的重要一環。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

除了正確使用牙刷刷牙之外，「牙線」在口腔保健中也相當重要！臺大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，根據臨床觀察，「不了解牙線功能」和「不知如何培養使用牙線的習慣」是普遍民眾不用牙線的2大原因。

張添皓醫師指出，很多民眾都沒有用牙線的習慣，根據2024年5月16日發表在《美國牙科協會雜誌》（Journal of the American Dental Association）上的一項研究，儘管美國報告每天使用牙線的成年人數量在10年內有所增加，但只有約33%的人口，也就是只有1/3的人每天保持這種口腔衛生習慣。

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而以台灣來說，張添皓醫師以臨床經驗解釋，不常使用牙線的第一主要原因是「不了解牙線的功能」，但其實牙齒有5個面，其中牙縫的左側面、牙縫的右側面必須靠牙線、牙間刷清潔。

牙線使用。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

▲醫師建議要從小培養使用牙線的習慣。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

第二個原因是「不知如何培養使用牙線的習慣」，張添皓醫師指出，為了養成使用牙線的習慣，建議首從小培養是最佳方式，家長應該帶頭，親自示範並教導孩子如何正確使用牙線，以身作則能夠加深孩子的印象，此外，也可利用網路上相關教學影片，學習正確使用牙線。

另外，張添皓也提醒，除了使用牙線之外，定期的牙科檢查也非常重要，建議每半年至少進行一次檢查，才能及時發現與處理口腔問題。
 

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關鍵字： 口腔衛生 口腔保健 牙線 牙刷

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