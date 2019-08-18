快訊／台北市出現今年首例本土登革熱！大安區30多歲男子確診

記者洪巧藍／台北報導

台北市出現今年首例本土登革熱！疾病管制署今（18）日證實，北市大安區建安里30多歲男性確診登革熱，活動地除了北市大安區外，可能感染期間還曾到台南、高雄以及基隆、新北九份，將進一步調查釐清感染來源。

▲疾管署防疫人員於台北市大安區執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

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日前新北市出現本土登革熱之後，台北市也確認今年首例本土登革熱個案，疾管署表示，個案近期無出國史，8月15日出現全身痠痛、發燒症狀，當日就醫後返家，因仍感到不適，於16日凌晨再次就醫，醫院隨即採檢通報，經檢驗確診，分型結果預計今(18)日傍晚出爐；目前個案在家休養中。

疾管署表示，個案平時活動地以住家及工作地為主(均在台北市大安區)，惟可能被感染期間曾分別於8月2日及3日至台南市(東區、安南區、中西區及北區)及高雄市(興達港)，10日至基隆廟口夜市及11日至新北市九份等地，將進一步調查及進行病毒基因定序以釐清感染源。

因應台北市出現首例本土登革熱病例，衛生單位今日已針對個案居住地周邊進行風險評估、病媒蚊密度調查及戶外化學防治等工作。

今年截至8月17日國內累計74例本土登革熱病例，為高雄市51例(三民區37例，前鎮區、鳳山區及左營區各3例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例)、台南市19例(東區8例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各1例)、新北市2例(中和區、永和區)、桃園市1例(中壢區)、台北市1例(大安區)。另有314例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署表示，全台都有登革熱病媒蚊分布，民眾如未做好孳生源清除，一旦遭病媒蚊叮咬均有可能被感染，尤其都會區因人口密集更易提升疫情傳播的風險，因此呼籲民眾不可掉以輕心，平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生。