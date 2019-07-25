隆乳矽膠恐致癌！美國對「愛力根」發禁用令　台灣跟進回收3產品

▲美國禁用的「隆乳矽膠」台灣也有！3產品1個月內限期回收。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

多國研究發現，隆乳常用的「矽膠乳房植入物」可能與淋巴癌有關，其中又以絨毛矽膠材質最危險。美國食藥署長期監測發現，愛力根（Allergan）公司生產的紋理面乳房植入物，相較於其他產品，有較高機率引起大細胞淋巴瘤（ALCL），24日已要求主動回收。由於該產品在台灣有3張許可證，衛福部食藥署今（25）日也請廠商在1個月內完成回收作業，各醫療院所也需停止使用。

食藥署簡任技正錢嘉宏表示，愛力根在台灣持有的3張許可證分別為「娜琦麗矽膠乳房植入物」、「“愛力根”娜綺麗矽膠乳房植入物」與「愛力根”娜綺麗音斯蓓拉矽膠乳房植入物」，目前輸入數量及流向皆在統計中，並已要求廠商於1個月內完成回收作業；台灣愛力根公司則表示，3款許可證內的紋理型號規格，今已全面停止出貨。

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食藥署科長吳正寧補充，稍早收到廠商回報，104年至今3項產品進口量約1萬2000件，但有多少植入到人體，還有待確認，食藥署已請廠商最晚於7月31日前完成通報。

台灣女人連線今年2月曾召開記者會指出，美國食藥署在2011年就警告，間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）的發生與乳房植物入可能有關，截至去年已有457病患，其中9名死亡，另在有紀錄的334筆植入物表面類型中，有310例、約9成為絨毛矽膠材質。

▲隆乳示意圖。（圖／達志示意圖）

鑒於近年來大細胞淋巴瘤（ALCL）與乳房植入物的相關性日益受到重視，食藥署已於5月邀請相關醫學會及專家討論「乳房植入物相關大細胞淋巴瘤」（Breast Implant Associated-Anaplastic Large Cell Lymphoma，下稱BIA-ALCL）議題，及召開醫療器材安全諮議會討論目前已核准乳房植入物產品安全性。

國內專家表示，目前已知BIA-ALCL案例多見於非亞洲地區民眾，且特殊紋理面乳房植入物發生BIA-ALCL機率較平滑面高。

錢嘉宏表示，食藥署迄今未收到國內之BIA-ALCL之不良事件通報，但已要求所有乳房植入物仿單加註BIA-ALCL警語。雖然目前使用數量待查證，但錢嘉宏建議，曾接受乳房植入物手術者，如植入物部位未出現相關異狀，不建議先行移除，但如發現乳房植入物附近有持續腫脹或疼痛的症狀，或察覺有任何變化，請盡速諮詢醫師。

出稿 17：44

更新 18：05