3C用過度！科技菁英29歲「雙眼全盲」　AI輔具助閱讀、辨識鈔票

▲視障者平時需透過輔具來獲得資訊。（圖／公關提供）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部2018年統計，台灣的視障人士已超過55,000名，而「輔具」更是他們生活中的雙眼。目前在資策會擔任產品經理的甘仲維博士，29歲那年突然眼壓過高、眼前一片黑暗，確診因過度使用3C產品而罹患急性青光眼，短短兩年內就全盲，但透過新的AI視障輔具，讓他方便閱讀資料，順利工作。

甘仲維在確診急性青光眼後，經歷大小手術，使用擴視機、濾光眼鏡及螢幕報讀軟體等幾乎各式輔具，但因為視力仍持續惡化，但因工作需要，他必須涉略大量的資訊及知識，從原本直接閱讀到必須經過繁瑣的程序才能緩慢的閱讀相當不習慣。

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根據衛福部資料顯示，全台一百多萬身障人口中，共有56,582名為視障，視障者都必須藉由輔具來提高生活的自主性及品質，而台灣目前雖然已有許多針對低視能及全盲的視障人士設計的輔助工具，但對於重度以上視障人士，目前的輔具僅能滿足視障者部分需求或者是階段性的需求，無法全方位地顧及視障者遇到的問題。

中華民國眼科學會理事王孟祺醫師指出，視障者每天都必須面對「看不見」的生活挑戰，其中對於視障朋友來說最大的需求是能不假他人之手獲取資訊，像是閱讀及鈔票等物品的辨識都非常重要。

為提供視障者自主能力，近期已有針對視障者推出的AI視障輔具眼鏡。王孟祺說，最新的AI視障輔具，視障朋友只需一指便可快速簡單地完成文字閱讀、人物辨識、鈔票辨識等。

而對於眼睛保健，王孟祺也提醒，後天用眼習慣很重要，因為3C普及，現在許多眼睛疾病都有年輕化的趨勢，民眾平時要留意自身視力狀況，如果有看冬西模糊、近視突然急速加深等，一定要盡快就醫檢查。