SPF高≠美白保證！專家授「3招」挑防曬乳...這些成份超必備



▲毒理教授3招教你如何防曬。（圖／達志示意圖）

文／招名威

午後雷陣雨雖大，但上午盛夏的烈日，紫外線指數都還是在8以上的過量級或是危險級，只要是在沒有防護措施的曝曬下，不出20分鐘，皮膚就受傷。威廉每天都會「定時定量」塗抹防曬乳。當然這不僅是防曬，還可以抗皮膚暗沈老化，一個簡單的動作怎麼能不做？

1.選擇有效成分防曬產品

紫外線是依據波長不同分為UVA、UVB和UVC三種，對人體影響較大的主要是UVA和UVB兩種，但市面上不是每一種產品都含有可同時抗UVA和UVB的成分，所以要避免過度受到紫外線的傷害，當你在選擇使用防曬乳的時候，不妨挑選一些具有同時可抗UVA和UVB成分的防曬乳。

這些成分包括：甲氧基肉桂酸辛酯（2-Ethoxyethyl p-methoxycinnamate）、二苯酮（Benzophenone）、氰酸苯丙酸辛酯（Eusolex OCR）、Escalol 577、二氧化鈦、氧化鋅等。



▲紫外線若太大，建議上午10點到下午2點別外出。（圖／翻攝自《招名威教授 毒理威廉》粉絲團）

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2.挑選正確防曬系數SPF產品

有了這些成分後，我們再來討論防曬係數SPF。市面上琳瑯滿目的防曬產品，由SPF15到SPF60，大家都說系數越高越好…。「好」這個字很難定義，但塗了滿臉都是油油的，威廉真的很不喜歡，你覺得呢？還是舉凡用SPF15就沒感，SPF60就超有效呢？

我先說明這個系數的含義好了，假設一個人在未使用防曬產品時會發生曬傷所需的時間是10分鐘，那麼在使用SPF15防曬產品後，被曬傷的時間就可以被延長15倍，也就是曝曬150分鐘後才會曬傷。

但是SPF數值越高就越不會曬黑嗎？食藥署最近就針對SPF系數做了闢謠，防曬乳的防曬系數SPF越高，確實代表越不容易曬傷，而且SPF系數代表的是延後皮膚曬傷時間，並不保證皮膚就不會變黑。

以下教大家怎麼計算SPF的防曬能力：



SPF60表示能擋住百分之98.3的紫外線

(60-1/60) x 100%= 98.3%

SPF30表示能擋住百分之96.7的紫外線

(30-1/30)x 100%= 96.7%

SPF15表示能擋住百分之93.3的紫外線

(15-1/15)x 100%= 93.3%



▲若是在外面到處跑，建議選擇SPF30以上的防曬乳。（圖／Pixabay）

購買防曬產品時，別以為防曬系數愈高就一定愈好。其實防曬系數只是個參考數字，實際上還須依個人膚質、日曬反應、皮膚色澤、活動狀況及流汗情形來選擇適當的系數，比如說坐在辦公室裡，使用SPF15-30就可以；若是在外面到處跑，則選擇SPF30以上的防曬乳；若是你要去海邊，除了50以上高系數外，還需要選擇防水效果的防曬乳，以免防曬乳被海水沖刷流失，造成對海洋珊瑚的危害。

3.從飲食著手

若想透過調整飲食來防曬，也不是不可能，多吃可提升皮膚抗氧化功能的食物，例如含有大量維生素A、C、E的蔬果如菠菜、胡蘿蔔、柑橘和堅果類，以及含有β-胡蘿蔔素、花青素、茄紅素等植化素的食物，像是花椰菜、牛番茄、茄子等。

最後威廉建議大家，防曬方式很多，不妨內外兼顧，適量塗抹「對的」防曬乳，結合正確的飲食，就能減少紫外線對皮膚的傷害。

本文經授權轉自：招名威教授 毒理威廉