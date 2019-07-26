早上、傍晚運動代謝效果不同　研究證實「這時間」促進燃脂

文／張淑芬 編譯 圖／pixabay

許多人都知道，規律運動有利於健康和瘦身。對時間受限的上班族來說，特別要找對時段運動，才能發揮最佳的代謝效果。美國和丹麥一項新研究發現，早上運動能提高肌肉細胞代謝糖和脂肪的能力，傍晚運動則促進整體的代謝功能。

多數上班族的運動時段，不外乎上班前和下班後。在不同的時段做運動，身體產生的代謝效果也不一樣。

7月份刊登在《細胞代謝（Cell Metabolism）》期刊的論文，研究不同運動時段與代謝之間的關係，結果發現：一種名為「HIF1α」的蛋白質，主導人體的生理時鐘，進而影響身體的代謝反應。

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（《細胞代謝（Cell Metabolism）》期刊的研究指出，一種名為「HIF1α」的蛋白質，主導人體的生理時鐘，影響身體代謝功能。）

新研究：晨型運動促進燃脂

研究結果指出，早上運動強化身體的代謝反應，促進肌肉細胞消耗糖和脂肪。傍晚運動提升整體的代謝，而且可以維持較久的時間。

主持研究的哥本哈根大學（University of Copenhagen）學者崔貝克（Jonas Thue Treebak）說，雖然效果各有差異，但無論是早上還是傍晚運動，對人體都有好處。「這個發現可以幫助代謝疾病患者，像是第二型糖尿病和過胖患者，找到更精準的運動療法。」

生物時鐘影響代謝 運動時間有差別

越來越多研究發現，生物時鐘對於人體代謝功能，有著不同的效果。《當代生物學（Current Biology）》在2018年的一篇研究報告就發現：人體消耗熱量的效果最強的時段，介於下午4點～6點之間；這個時段即使只是走路、休息，燃燒熱量的效果都比其他時段要好。

（圖片來源：pixabay）

晨型、傍晚運動各有好處 關鍵在「規律」

不管是早上或傍晚，只要有運動，都能促進人體的代謝功能。--哥本哈根大學崔貝克（Jonas Thue Treebak）

早晨運動的好處不少，尤其是對中老年人。《英國運動醫學期刊（British Journal of Sports Medicine）》4月份的研究便指出，55歲以上每天早上進行30分鐘的中度有氧運動，如快走、騎自行車、慢跑、游泳等，可以提神醒腦、改善認知功能，增進決策力。

要注意的是，早上運動要暖身，運動前補充適量的水分，以及小份量、容易消化的碳水化合物等食物，維持血糖穩定。另外也得小心保暖，避免在溫差過大或過熱的日子出門運動。

許多人喜歡在傍晚運動，主要是下班時間、有助於身心紓壓，也能幫助入睡。不過要避免太晚運動、以及高強度的運動項目，才不會干擾睡眠。

資料來源：Psychology Today、Health Line

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