他手指發黑、凹大洞！竟因30年壞習慣「恐怖斷指」…JJ也可能壞死切掉

▲他手指發黑、凹大洞！竟因30年壞習慣「恐怖斷指」。（圖／東森新聞，下同）

記者許力方／綜合報導

一名49歲男子的手指、腳趾發黑，跑到醫院求診，醫師一看他右手小指末端變黑、拇指也黑掉一個大洞，轉來轉去，後來終於找到病因，原來跟抽菸有很大關聯。男病患重度抽菸，尼古丁誘發「柏格氏症」，讓四肢末端變紫變黑，還被截肢，醫生說如果不戒菸，可能還會再復發，且連生殖器也可能壞死，得「斷根」。

手指皮膚發黑，其中有2根手指末端還被截肢，49歲男患者憂心就醫，門診轉來轉去，好不容易才找到病因。門諾醫院心臟血管外科主治醫師黃振銘說，病患剛來的時候右手小指末端發黑、拇指也黑掉一大洞，經診斷，發現他罹患「閉塞性脈管炎」的柏格氏症，早就警告戒菸，同時服用阿斯匹靈，進行血管擴張術治療，但他仍持續吸菸，症狀越發嚴重，最終截「指」。

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黃振銘指出，罹患柏格氏症主因和抽菸有關，比較常見，出現在膝蓋以下，以及手指的末梢，像這個案例中，男患者一開始出現的症狀就是手指變黑，目前文獻中都是提到，柏格氏症影響的是中小型的血管，影響肢端末梢，翻找國外醫學文獻，生殖器的末梢也有可能變黑、發紫，甚至壞死，就有2起病例是男性生殖器因陰莖缺血性壞死，最後被切除。

門諾醫院近2年已經出現6、7個柏格氏症的病例，黃振銘表示，這起男患者病歷菸齡30年，右手截斷2指，另外還有一名40歲的女患者，也是30年的老菸槍，前後做了2次截指手術，右手食指、中指、無名指都已經壞死被截斷，有一次手術後還沒出院就被抓到在醫院外偷抽菸，沒多久馬上回到醫院報到。

吸菸產生的尼古丁，會造成血管收縮扭曲變形，並可能誘發柏格氏症，抽菸頻率是關鍵，而非菸齡，35到55歲都可能會發生。台安醫院戒菸門診醫師吳憲林向《東森新聞》說明，柏格氏症患者最大的特徵是重度吸菸，約莫抽30根以上，造成血管經常阻塞，如果沒戒菸，「這一次塞在這一條、下一次塞在這條，哪一條血管都可以塞住」。

▼老菸槍小心！尼古丁恐誘發柏格氏症。（示意圖／ETtoday資料照）

