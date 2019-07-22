ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

他手指發黑、凹大洞！竟因30年壞習慣「恐怖斷指」…JJ也可能壞死切掉

ETtoday健康雲

▲▼他手指發黑、凹大洞！竟因30年壞習慣「恐怖斷指」…JJ也可能壞死切掉。（圖／東森新聞）

▲他手指發黑、凹大洞！竟因30年壞習慣「恐怖斷指」。（圖／東森新聞，下同）

記者許力方／綜合報導

一名49歲男子的手指、腳趾發黑，跑到醫院求診，醫師一看他右手小指末端變黑、拇指也黑掉一個大洞，轉來轉去，後來終於找到病因，原來跟抽菸有很大關聯。男病患重度抽菸，尼古丁誘發「柏格氏症」，讓四肢末端變紫變黑，還被截肢，醫生說如果不戒菸，可能還會再復發，且連生殖器也可能壞死，得「斷根」。

手指皮膚發黑，其中有2根手指末端還被截肢，49歲男患者憂心就醫，門診轉來轉去，好不容易才找到病因。門諾醫院心臟血管外科主治醫師黃振銘說，病患剛來的時候右手小指末端發黑、拇指也黑掉一大洞，經診斷，發現他罹患「閉塞性脈管炎」的柏格氏症，早就警告戒菸，同時服用阿斯匹靈，進行血管擴張術治療，但他仍持續吸菸，症狀越發嚴重，最終截「指」。

請繼續往下閱讀...

▲▼他手指發黑、凹大洞！竟因30年壞習慣「恐怖斷指」…JJ也可能壞死切掉。（圖／東森新聞）

▲▼他手指發黑、凹大洞！竟因30年壞習慣「恐怖斷指」…JJ也可能壞死切掉。（圖／東森新聞）

黃振銘指出，罹患柏格氏症主因和抽菸有關，比較常見，出現在膝蓋以下，以及手指的末梢，像這個案例中，男患者一開始出現的症狀就是手指變黑，目前文獻中都是提到，柏格氏症影響的是中小型的血管，影響肢端末梢，翻找國外醫學文獻，生殖器的末梢也有可能變黑、發紫，甚至壞死，就有2起病例是男性生殖器因陰莖缺血性壞死，最後被切除。

門諾醫院近2年已經出現6、7個柏格氏症的病例，黃振銘表示，這起男患者病歷菸齡30年，右手截斷2指，另外還有一名40歲的女患者，也是30年的老菸槍，前後做了2次截指手術，右手食指、中指、無名指都已經壞死被截斷，有一次手術後還沒出院就被抓到在醫院外偷抽菸，沒多久馬上回到醫院報到。

吸菸產生的尼古丁，會造成血管收縮扭曲變形，並可能誘發柏格氏症，抽菸頻率是關鍵，而非菸齡，35到55歲都可能會發生。台安醫院戒菸門診醫師吳憲林向《東森新聞》說明，柏格氏症患者最大的特徵是重度吸菸，約莫抽30根以上，造成血管經常阻塞，如果沒戒菸，「這一次塞在這一條、下一次塞在這條，哪一條血管都可以塞住」。

▼老菸槍小心！尼古丁恐誘發柏格氏症。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼抽菸,老菸槍,空氣汙染,癮君子。（示意圖／ETtoday資料照）

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

關鍵字： 抽菸 吸菸 老菸槍 門諾醫院 黃振銘
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

他手指發黑、凹大洞！竟因30年壞習慣「恐怖斷指」…JJ也可能壞死切掉

憂鬱症將成「人類失能第一名」疾病　醫推3招紓壓：呼吸方式學會沒？

台男蟲蟲游不動！除了生蠔…這4類「養精好物」營養師激推：會好孕

為什麼女生「戴口罩」秒變正妹？精神科醫揭「腦補」真相

減肥只要3分鐘！免流汗「真空收腹」腰瘦2cm　教練激推：能炸出腹肌

第一次聯誼就上手！6招「撩心秘訣」必看　開口match感飆升

「高雄前鎮區」再增登革熱！「西山里」60多歲男確診

女友一夜全嚇跑！他「鼾聲像巨雷」淪魯蛇　醫曝9原因害的　

碰到水像刀割！乾癬患者遇「夏天煉獄」皮屑狂噴　復發率高

刮痧有助瘦身！　醫授「6部位刮法」擺脫減肥停滯期

讀者迴響

回到最上面