「高雄前鎮區」再增登革熱！「西山里」60多歲男確診

▲疾管署今（21）日公布高雄再新增1例本土登革熱病例。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今（21）日公布高雄再新增1例本土登革熱病例，為前鎮區西山里60多歲男性，近期無出國史，活動地以住家為主。個案7月18日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，在第二次就醫時因登革熱NS1快篩陽性通報，今確診感染登革病毒第二型，目前住院中，同住家人無疑似症狀。

疾管署表示，個案平日經常至住家附近的復興國小、台鋁社區公園，以及高雄市立圖書館總館（前鎮區振興里）活動，依據個案發病日及活動史初步研判，個案於居住地「西山里」周邊社區感染的可能性較高。

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另外，該個案和現今高雄三民區登革熱流行型別不同，疾管署後續會請實驗室協助進行基因定序，並進一步擴大疫情調查以釐清可能感染源，防疫人員也已於昨日完成個案居住地孳生源檢查、噴霧壓罐作業，預計於23日執行社區緊急防治工作。

根據疾管署統計，今年截至目前國內累計56例本土登革熱病例，為高雄市44例（三民區36例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例）、台南市12例（中西區4例、東區3例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例），另有227例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署提醒，近期南部地區豪雨不斷，雨後應落實巡、倒、清、刷，加強環境巡視並清理積水容器，杜絕孳生源，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史，醫療院所如遇有疑似個案，建議使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。