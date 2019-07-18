「我真的有吸引奧客的體質」柚子醫師為截圖道歉：不再跟各位爭辯了

▲「柚子醫師」陳木榮。（圖／翻攝自臉書／柚子醫師的育兒診療室）

生活中心／綜合報導

被稱為「柚子醫師」的小兒科醫師陳木榮經常在臉書分享自己遇到奧客的經驗，但網紅「廣告小妹」則質疑相關的私訊截圖造假。對此，陳木榮坦承，「有三分之一是真實的，有三分之二並不真實」，事件、對話全是真實，只是會將主角年齡、性別等調整，避免對方來找麻煩。他也向大家道歉，但道歉的是「我真的有吸引奧客的體質」。

陳木榮經常在臉書「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」分享自己遇到奧客的經驗，包括恐龍家長逼醫生到車上看診、離譜媽亂教腸病毒「別跟同學講」還賴給醫生、孩子過敏發作瞎媽怪醫生3年前誤診等，由於他所敘述的奧客都非常奇葩，加上他用詞幽默、常以「神比喻」來回應對方，獲得不少網友關注。

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不過，廣告小妹16日下午先是在臉書意有所指表示，「近期有個人物我想開槍已久，但忍住了。」並透露對方是醫生、律師這類職業，她晚上則直接開嗆，「水果醫生您也幫幫忙，標點符號、斷句模式、講話語氣，一模模一樣樣。」「不是修圖，是私訊截圖本身就是水果醫生自己設計並製作的。」「奇葩的真實存在、屬真人真事，不代表水果醫生就可以自製私訊截圖且不公告此事。」「為什麼醫生未經當事人許可貼私訊對話截圖大家會覺得 OK？」

巧的是，陳木榮16日也PO文指出，「有些朋友在問柚子醫師，之前寫的這些奧客事件，是真實的嗎？「柚子醫師老實說：『有三分之一是真實的，有三分之二並不真實！』」

陳木榮進一步解釋，所有的事件、對話內容全部都是真實的，沒有任何造假，「當個醫生，我常常說好事偶爾有，鳥事特別多，這些奧客事件在醫生同業的眼裡，根本都是日常生活，平常閒聊起來，幾乎人人都會遇到，柚子醫師的運氣比較好，有著一個平台讓我能夠發洩。」

至於不真實的部分，陳木榮表示，會把對話內容調整，就是兒子調整成女兒、女兒調整成孩子、孩子調整成兒子、爸爸調整成媽媽、媽媽調整成爸爸、爺爺調整成奶奶、奶奶調整成外婆、一歲調整成兩歲、兩歲調整成三歲、三歲調整成四歲，之所以會做這樣的調整，主要是因為曾經有當事人不滿私信對話被公開而來恐嚇。他還說，自己有處女座的個性，很難容忍錯字，如果私訊有錯字，會覺得全身不舒服，所以會幫忙把錯字更正。

▲「柚子醫師」陳木榮。（圖／翻攝自臉書／柚子醫師的育兒診療室）

陳木榮18日再度發文透露，最近幾天有很多網友私訊用很難聽的話罵他，連髒話還有祖宗八代都罵出來，「主要的原因是認為柚子醫師使用『假截圖』、使用『設計對白』，即使柚子醫師耐心解釋，解釋這些私訊都是百分之百的真實事件，稍作修改只是為了保護當事人的個人隱私，這些網友仍然瘋狂謾罵，完全無法停止。」

陳木榮說，「在這裡真心向各位粉絲團的好朋友道歉：『對不起，我錯了！我真的有吸引奧客的體質！從此以後我不會再跟各位爭辯了！』」他表示，每次遇到奧客，總是會安慰自己「這就是極限了」，但沒想到奧客總是能超越奧客。

陳木榮最後表明，「如果你留在這個頁面的主要目的是希望發洩一下罵柚子醫師的慾望，其實你可以自己開個粉絲專頁，你想罵誰就罵誰，拜託你就不要留在這裡。」「雖然柚子醫師非常不希望遇到奧客，可是如果各位偶爾想要看到超越極限的奧客，也請你們繼續留在這個粉絲團，真實事件的『假截圖』、『設計對白』，有可能每隔一陣子都會出現在各位的眼前。」