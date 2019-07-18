OK繃不是萬用！這3種傷口不能貼　醫教你正確處理不留疤

文／黃惠姍 圖／pixabay

一般家庭常見的OK繃，並不適用於所有傷口，貼錯了還有可能使傷口惡化。OK繃該怎麼貼，哪些傷口不能貼？

不管是擦傷、刀傷、割傷、穿刺傷，許多人認為只要貼一片OK繃就能搞定。臺安醫院整形外科主治醫師劉明偉表示，OK繃組成主要是中間的小塊紗布加上膠帶固定，一般用於保護傷口，可避免傷口受到細菌、灰塵及水的汙染，「但OK繃並不是萬能貼，不是每種傷口都能貼。」

南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，OK繃只適用於傷口面積小、OK繃的紗布可包覆，且只傷到皮膚表層，像是被小刀不小心劃到的小切口、穿高跟鞋時腳跟磨破皮，或是一般跌倒造成的小擦傷等，這類傷口出血少、面積小、深度淺，用OK繃處理比較適合。

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即使傷口小，這3種傷不能用OK繃

不過，並非所有小傷口都適用OK繃，醫師們提醒，以下這3種狀況的傷口，即使傷口小，還是要就醫處理，以免引發後續感染問題。

傷口類型1／深而窄的傷口

若傷口已經傷及皮膚真皮層，因為傷口太深，建議最好就醫請醫師清洗、縫合，有助於加速傷口癒合、預防感染問題。

另外像是因鐵釘誤傷手指，造成深而窄的傷口，則有破傷風桿菌等厭氧菌感染的風險，建議先壓迫止血後，再儘速就醫處理傷口。醫師多半會先使用生理食鹽水沖洗、消毒傷口，並簡單包覆後，再評估是否要施打破傷風類毒素疫苗。

傷口類型2／野生動物咬傷

廖嘉宏提醒，台灣這幾年還是有發生野生動物狂犬病感染案例，若遭野生動物抓傷、咬傷，感染風險仍高。

狂犬病一旦發病後致死率幾乎達100％，且狂犬病病毒的潛伏期平均3～8週，如果能在動物抓咬傷後及時就醫，處理傷口，並評估接受狂犬病預防接種，能有效降低發病機率。

傷口類型3／燙傷

燙傷後第一件要做的事就是大量沖水降溫，緩解燙傷引起的紅、腫、熱、痛症狀。如果只是輕微燙傷，沒有脫皮、起水泡，則只要用清水沖洗降溫後，保持乾燥即可， 使用OK繃覆蓋，反而會讓傷口悶住不易散熱。

若皮膚已經起水泡或脫皮，最好儘快送醫，以免引發後續感染問題。

傷口若滲出分泌物、化膿，建議就醫治療

廖嘉宏提醒， 貼OK繃之前，必須要徹底清潔傷口。 應先用清水或無菌生理食鹽水把傷口和周圍洗乾淨，若沒有清洗乾淨，細菌入侵導致發炎、惡化，可能會有化膿的狀況。

使用OK繃包覆傷口後不能置之不理，最好每天都要換敷料，防止傷口感染、化膿，還要觀察傷口變化情况，特別是容易出汗或是愛吃高油脂食物，皮脂腺分泌較旺盛的人，這些屬於容易感染的族群，更要特別留意。

若貼了OK繃後，發現傷口變大、癒合不佳，出現紅、腫、熱、痛，或是傷口滲出分泌物甚至化膿的狀況時，最好儘快就醫請醫師處理，以免傷口惡化。

（圖片來源：pixabay）



不留疤、正確處理傷口4步驟

步驟1／止血：輕微的切割傷和擦傷的傷口通常很快就會停止流血。若血流不止，用乾淨的布或繃帶輕壓傷口。

步驟2／清理傷口：用棉棒沾生理食鹽水， 由傷口中心往外擦拭清潔 ，如果有泥沙或小石頭等異物和血污沾黏傷口，可以直接用生理食鹽水沖洗。

步驟3／塗上敷料、覆蓋：用紗布或棉棒輕輕按乾傷口和周圍皮膚，接著擦抗生素軟膏或貼上敷料，最後再依傷口大小覆蓋上OK繃或紗布即可。

步驟4／常換藥預防感染：建議每天都要清洗、更換OK繃或紗布預防感染。若不慎弄髒或弄濕傷口，也建議要立即更換。

需要注意的是， 「糖尿病患及末梢血液循環不好的民眾，一旦有傷口最好還是就醫處理。」 廖嘉宏指出，要特別留意家中有此類疾病的長輩，由於他們末梢神經痛覺感應較差，且免疫力較低下，若沒發覺自己受傷，放任傷口惡化至潰爛，嚴重甚至會引發蜂窩性組織炎。

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