家住南部C肝聚落　43歲男罹病「靠中藥撐15年」新藥3個月治癒

▲在台南市肝病防治協會理事長鄭斌男（右）的協助下，患者吳先生（左）經過3個月C肝新藥治療已經擺脫C肝。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

從事養殖業、今年43歲的吳先生，在28歲檢查出罹患C肝，他所居住的村里位處偏鄉，因為早年醫療觀念不足、密醫盛行，街坊鄰居大多患有C肝，連自己爸爸都是患者。然而吳大哥因為害怕傳統C肝治療副作用影響生活、工作，過去15年來都靠吃中藥撐著，直到台南市肝病防治協會與成大偏鄉醫療團隊介入，才鼓起勇氣接受C肝新藥治療，三個月後已經驗不到病毒，C肝順利滅除。

統計資料發現，國內C肝患者多集中在中南部沿海地區、偏鄉、部份原住民社區。台南市肝病防治協會理事長鄭斌男表示，台南就是全台肝炎疾病盛行區域之一，根據過往統計資料，位處偏鄉的將軍區四十歲以上C肝盛行率就高達9.2%，是全台南市的兩倍，而將軍區某些里盛行率更高達七成，相當於每10人就有7人罹患C型肝炎。

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隨著政府提供藥物治療等因素，近幾年當地盛行率已經降至五成左右，但仍遠高於全國平均，台南市肝病防治協會與成大偏鄉醫療團合作，2014年開始走訪9個南市偏鄉，對3600位民眾進行篩檢，揪出1340名C肝患者，吳先生就是其中之一。

▲響應2019年「世界肝炎日」宣導「全篩全治」，期望台灣能在2025年滅除C肝。左起：桃園市診所協會理事長蕭敦仁、台南市肝病防治協會理事長鄭斌男、台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏。（圖／記者洪巧藍攝）

吳先生說，自己住的地方早期醫療資源缺乏且就醫不便，很多人生病就找密醫，難免會有打針、共用針頭等情況發生，街坊鄰居也大多有C肝，對這個疾病習以為常，而他在28歲那年，因為經常感到疲憊、容易累，去做檢查想找出問題，結果也確診C肝。

吳先生表示，當時C肝治療以干擾素注射為主，很多罹病鄰居都說容易有副作用、不舒服，讓從事養殖，需要體力工作的他擔心影響到自己的狀態，就隱忍沒有積極治療，僅到中醫診所求診，拿中藥補身。在今年醫療團到偏鄉推廣篩檢治療，他才知道C肝新藥從使用方式到副作用等都已經改善很多，而且治療時間僅需3個月，便鼓起勇氣接受治療，到現在已經順利擺脫C肝人生。

吳先生開心的說，以前只要開車1小時左右就開始累，每天晚上也是很好睡，因為很容易疲倦，現在整個精神狀態大有改善，更重要的是恢復健康，不用擔心肝病持續威脅。





▲台灣肝病醫療策進會高嘉宏會長說明C肝現況。（圖／記者洪巧藍攝）

肝病醫療策進會會長、台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師高嘉宏指出，國內C肝感染者估計約四十萬人，當中近八成會演變成慢性C型肝炎，後續面臨肝硬化、肝癌風險，但估計有多達半數並不知道自己罹病。

C型肝炎雖然不像B肝有疫苗可預防，但目前已經有治療成功率高達97％以上的新藥，並從前年開始健保給付，及早接受篩檢、治療就是最好的防範方式。

高嘉宏指出，目前多數C肝患者會選在醫院進行治療，其實基層診所也可以提供相關篩檢、治療計畫，希望在2019世界肝炎日力推「全面篩檢、全面治療」觀念並徹底落實，進一步目標讓台灣在2025年滅除C肝。