只能領死薪水！工作「卡關陷阱」曝：安於小成就=怠慢元凶

▲越是優秀的人，反而會掉入「成長停滯」的困境。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／田坂広志

擁有優越資質的上司和前輩們，不知道為什麼卻停止成長的樣貌。 而之後，我在管理和經營的世界裡，深深地感受到了── 愈是優秀的人，愈是無法成長 這一個「悖論」。 那麼，為什麼愈是優秀的人愈無法成長呢？ 為什麼這種「悖論」會發生呢？ 原因是，愈是優秀的人愈會陷入以下這「3個陷阱」。

第1，「學歷」陷阱。

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第2，「業績」陷阱。

第3，「立場」陷阱。

那麼，第2個陷阱──「業績」的又是什麼？ 如果將專業人士的成長比喻為「爬山」的話，這就是將山的「山腹」誤認為「山頂」的陷阱。 換句話說，就是在工作的世界裡，成為了「井底之蛙」或「山大王」的人，這是愈優秀的人愈常掉入的陷阱。

因為，只要是有某種優秀的人，不管在什麼樣的職場，或是從事什麼樣的職業，連續十年努力地從事一項工作時，自然能夠熟能生巧留下成績，受到周遭的信任，於是便會認為自己是能做事的人。 就在此時，出現了陷阱。除非我們有著相當謙虛的心態，否則愈是優秀的人，認為自己有著相當優越的成績、工作能力，會在內心不斷產生「無意識的怠慢心態」。

▲安於小成就、安於「現在的自己」，成長也跟著停止了。（圖／翻攝自pixabay）

而正是這「無意識的怠慢心態」使我們停止成長。 專業人士的世界裡，以前就有句可怕的格言── 「下段者不知道上段者的能力。」 這句格言表達出在專業人士的世界裡，無法了解比自己優越的專業人士，究竟在什麼樣的環境裡，發揮了什麼樣的技能、又發揮了多少力量。

也就是說，工作的世界裡，一定存在著「需要更高能力的工作」、「需要更寬廣視野的工作」、「更深奧觀點的工作」，但由於自己沒有注意到這些工作的存在，因而自滿於之前的「成績」，安居於「現在的自己」，結果成長也跟著停止了。 換言之，就是所謂「安於小成就」。 就像這樣，「成績」這個陷阱，可以說是愈優秀的人愈容易深陷其中。

因此，如果你經過了幾年的努力，已經熟練於現在的工作。即便周遭給了你相應的評價，當你內心深處感覺到「這就是我全部的潛力嗎？」「我應該能夠更振翅高飛才對」時，我建議你實踐本書中提供的「私淑技法」。 這麼做應該就可以注意到沉睡於自己深處的「巨大的可能」，並且取得重大的成就。

相反地，如果你感覺自己既無法熟練現在的工作，周遭的評價也低，只要你實踐本法」，必定可以學習到各種「職業上的能力」，讓工作更臻熟練。

本文摘自《優質人變一流人的破牆7法》／ 田坂広志（多摩大學研究所教授、田坂塾熟長）／天下雜誌