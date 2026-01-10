嚴防春節急診壅塞重演　衛福部祭獎勵開診、7項監測指標助緩解

▲去年春節出現急診壅塞，衛福部今年嚴防事件重演，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

去年農曆春節因為流感疫情綜合因素影響出現嚴重的急診壅塞，為了避免今年再次重演，衛福部研擬春節應變措施，包含獎勵醫療院所開診、醫護加給，另也邀集醫院商討訂出7項春節監測指標，透過細緻化項目讓急診相關調度更加順暢，細部措施預計下週四說明。

今年春節連假長達9天，衛福部次長林靜儀直言，假日天數太長，若醫療院所未開診，恐怕會讓急診壅塞重演，民眾若有醫療需求可能也找不到就醫處。為了紓解就醫壓力，衛福部研議春節措施就包含獎勵開診方案，鼓勵基層診所及醫療機構在連假期間協調維持服務，避免病患全數湧向大醫院急診，並且針對春節期間持續提供服務的醫療人員提供加給。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部上周邀集醫學中心、區域醫院開會討論，針對急診壅塞草擬7大指標，包含過往已經有在進行的急診服務量監測、急診每日等待住院人數、急診轉住院暫留超過48小時等指標，將更細緻區分「兒童」、「成人」等。

劉玉菁指出，相關填報以最低負荷產出指標為目標，使用醫院內部本就有的醫療資訊系統資料，急診人員只要直接進行數字填報，避免人為計算。如果發現特定醫院處理重症量能過於吃緊，衛福部各區緊急醫療應變中心（REMOC）會進行調度，看其他醫院是否可以收治。

劉玉菁說明，雖然調度是現行既有做法，但因為監測更為細緻，應該更能反映真實急診壅塞情形；下週一就會請205家急救責任醫院試行，如果過程中有問題再進行調整，措施暫定僅在春節期間實行，相關細節仍待下週行政院院會報告定稿，衛福部預計1月15日召開記者會對外說明。