想壞壞卻「臨洞就軟」看片也不硬　男哀怨：弟弟好像沒知覺...

▲有勃起障礙的民眾，建議先就醫排除是否因疾病引起。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）



撰稿：趙于婷

諮詢專家：北市聯醫主治醫師楊智凱、不孕症專家蔡鋒博

Ｑ：這1-2天跟另一半做愛的時候突然會軟掉，就感覺我的陰莖沒有知覺一樣，怎麼用也沒辦法硬起來，昨天有試過先看片子，有稍微硬了起來，但是在要進去女生那邊的時候，又突然軟掉，是因為太累的關係嗎？還是什麼因素所造成的？

A：勃起功能障礙分為「器質性、心因性和混合性」三種，其中「老化」是勃起功能障礙關係最強的因素，性反應會隨年齡率退；另外，壓力大、過於勞累的確也會影響到勃起狀況，且心理因素也是影響關鍵。

請繼續往下閱讀...

針對該案例來看，蔡鋒博認為，可能是因為心理壓力和休息不夠，發生勃起障礙後，心理也產生壓力造成後續勃起困難，這類患者通常沒有合併慢性病，特徵是在某些事情發生後，勃起功能突然變差，患者通常年紀較輕，建議適度休息，且伴侶間要做良性溝通，或是增加兩人間的情趣，若持續有勃起困難的問題，可進一步就醫檢查。

另外，根據男性勃起硬度可分為「小黃瓜、帶皮香蕉、去皮香蕉和蒟蒻男」。蔡鋒博說明，一般來說，去皮香蕉的陰莖硬度和充血量約50％，這樣的狀況已不能保證可「插入」，屬於中度勃起功能障礙，而該案例若連「插入」都無法，可能是硬度約25%的蒟蒻等級。

蔡鋒博建議，可以先適度休息，雙方做良性溝通，舒緩心理壓力再試試看，但反覆有「軟掉」的狀況，千萬別羞於就醫。楊智凱也提醒，勃起功能障礙與心血管疾病具有相同的危險因子，包括高血壓、糖尿病、高脂血症、靜態生活、年老與吸菸，兩者容易併存，勃起功能障礙更被視為心臟血管疾病的先行指標，一定要特別留意。

